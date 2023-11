Музикални новини: Ето кои са номинираните за Залата на славата на авторите на песни

Сред номинираните е и Кени Логинс, както и Хилъри Линдзи, автор на "Girl Crush" за "Little Big Town", продуцентът и автор на песни Тимбаленд, който стои зад "SexyBack" на Джъстин Тимбърлейк и "Get Your Freak On" на Миси Елиът.

Още: Станаха ясни номинираните за Залата на славата на рокендрола

Тимбаленд, снимка: Getty Images

Членовете с право на глас могат да гласуват до 27 декември за трима номинирани от категорията за автор на песни и трима от категорията за автор и изпълнител на песни.

Брайън Адамс, R.E.M., Blondie, The Doobie Brothers и Heart бяха номинирани и през миналата година. Сред въведените в Залата на славата на авторите на песни тогава бяха Снуп Дог, Глория Естефан, Шаде, Джеф Лин, Глен Балард, Теди Райли.

За честта на авторите на популярна музика

Залата на славата на авторите на песни е основана през 1969 г. в чест на създателите на популярна музика. Автор на песни със забележителен каталог може да бъде въведен 20 години след издаването на първата си песен.

Сред въведените в Залата през исминалите години са Пол Саймън, Били Джоел, Джон Бон Джоуви и Ричи Самбора, Елтън Джон и Бърни Топин, Брайън Уилсън, Брус Спрингстийн, Том Пети, Лайънъл Ричи, Нийл Дайъмънд, Фил Колинс и други, пише БТА.

Още: Джанет Джексън ще бъде включена в Залата на славата на рокендрола