На 91 години почина майката на Уитни Хюстън

Сиси Хюстън - известната госпел певица и майка на Уитни Хюстън, е починала в понеделник сутринта (7 октомври) на 91-годишна възраст. Информацията е разпространена чрез изявление на семейството ѝ.

Хюстън, носителка на две награди "Грами", е починала в Ню Джърси в хоспис за пациенти, болни от Алцхаймер. "Сърцата ни са изпълнени с болка и тъга. Изгубихме главата на нашето семейство", пише снахата на Хюстън - Пат, и добавя, че Сиси е била "силна и достолепна фигура" за цялата фамилия. В изявлението се казва още, че покойницата ще се присъедини в отвъдното към дъщеря си Уинти и внучка си Боби Кристина.

Снимка: Getty Images

Кариерата на Сиси Хюстън

Сиси Хюстън има дълга и успешна кариера. Родена е през 1933 г. в Ню Джърси и е най-малката от осем деца. Започва да пее на много ранна възраст, а след това формира и своя госпел група. През 60-те години създава R&B формацията Sweet Inspirations, която се включва като беквокали на изпълнители като Отис Рединг, Дъсти Спрингфилд и Дион Уаруик. Пеят и в песента на Ван Морисън "Brown Eyed Girl". След успеха с тази група Сиси Хюстън се посвещава на солова кариера, по време на която пее с имена като Шака Кан, Джими Хендрикс, Бионсе, Пол Саймън и покойната ѝ дъщеря Уинти Хюстън, която почина през 2012 г. на 48 години.

За традиционния ѝ госпел албум "Face to Face" Сиси печели "Грами" през 1997 г., а на следващата година отново грабва отличието в тази категория с албума "He Leadeth Me". Хюстън пише три книги, сред които и една за дъщеря ѝ.

На 80-годишна възраст Хюстън пее с Арета Франклин по време на участие в шоуто на Дейвид Летерман "The Late Show", а двете певици изпълняват кавър на песента на Адел "Rollin' in the Deep", пише BBC.

