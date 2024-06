Нападнаха режисьора Куентин Тарантино (ВИДЕО)

На видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как тъмнокожа жена е особено активна и вика лозунги в защита на Палестина.

В цялата случка има и забавна част: след като Тарантино все пак влиза в колата, протестиращите слагат краката си по стъклото на автомобила, очевидно подигравайки се на фетиша на режисьора, а именно - към женските ходила.

❗️In New York, pro-Palestinian activists attacked director Quentin #Tarantino



A woman of color shouted slogans in defense of Palestine and demanded that Tarantino say the n-word.



The American director is married to Israeli singer and model Daniella Pick. After the Hamas attack,… pic.twitter.com/aPyLavLPy8