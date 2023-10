Куентин Тарантино посети военна база в Израел, за да надъха израелските бойци (СНИМКА)

На кадъра лицата на всички войници са скрити, а единственото лице, което се вижда, е това на Тарантино. Към снимката, публикувана в X е изписан и следният текст: "Легендарният режисьор Куентин Тарантино посети израелска база в Южен Израел, за да внесе настроение сред израелските отбранителни сили".

Посещението на Тарантино се случва няколко дни след като множество знаменитости се изказаха критично за войната в Израел, в това число актрисата Гал Гадот, колегата ѝ Крис Пайн, актьорът от "Междузвездни войни" Марк Хамил и Джейми Лий Къртис, които се присъединиха към 700 холивудски имена в подписка, изразяваща подкрепа към Израел във войната, взела опустошителни жертви и от двете страни.

#BREAKING: Legendary filmmaker Quentin Tarantino visits an Israeli base in southern Israel to boost IDF morale pic.twitter.com/Vso6IgQlWa