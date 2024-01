"Наследници", "Говеждо" и "Мечката" обраха наградите "Еми" (СНИМКИ+ВИДЕО)

"Наследници" - сериалът на HBO за задкулисните династични битки на влиятелна фамилия, спечели солиден брой награди в драматичните категории на галата, включително за най-добър сценарий и режисура, докато "Мечката" ("The Bear") оглави комедийните награди, а "Говеждо" ("The Beef") доминира в раздела за лимитирани сериали, предаде АФП.

"Беше много тъжно да приключим сериала, но беше и голямо удоволствие да го направим", каза създателят на "Наследници" Джеси Армстронг, докато се подиграваше с не толкова финото вдъхновение на сериала - медийния магнат от австралийски произход Рупърт Мърдок. "Не мога да говоря от негово име, но съм много благодарен за щедростта, която ми беше оказана, работейки в тази страна", каза британският сценарист.

Снимка: Getty Images

Наградите "Еми", които са еквивалент на "Оскар"-ите за малкия екран, обикновено се провеждат през септември. Но този път организаторите избраха необичайния януарски период, като правилно заложиха на това, че стачките в развлекателната индустрия ще приключат и актьорите ще бъдат свободни да присъстват.

Звезди и гости от Харисън Форд до Джоан Колинс преминаха по червения килим в театър "Павлин" в LA Live в центъра на Лос Анджелис за церемонията. По случай 75-ата си годишнина "Еми" представи множество скечове, които отдават почит на любими класически предавания на сложни декори.

Звезди като Келси Грамър и Тед Дансън се появиха на снимачната площадка, имитираща любимия известен бостънски бар от "Бар Наздраве", а актьорите от "Семейство Сопрано" Лорейн Брако и Майкъл Империоли връчиха награда от кабинета на психиатъра в мафиотската драма. Сред другите сериали, които бяха "пресъздадени" на церемонията, беше още "Анатомията на Грей", а Тина Фей и Ейми Полър връчиха награда в специален "Weekend Update" от "Saturday Night Live" в стил "Еми".

