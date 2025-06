Влизане с взлом и кражба в къщата на Брад Пит: Полицията разследва (ВИДЕО)

Домът на актьора Брад Пит в Лос Анджелис е бил ограбен от крадци. Според полицейското управление на Лос Анджелис, цитирано от BBC, трима заподозрени са проникнали в къща в Лос Фелис късно в сряда през предния прозорец и са "обискирали мястото". Полицията не потвърждава кой действително е собственикът на жилището и дали принадлежи на актьора, носител на "Оскар", но адресът съвпада с този на дома, който той е закупил през 2023 година.

Властите съобщиха, че заподозрените са избягали с откраднатите вещи, въпреки че не е ясно какво е било взето. Не е потвърдено дали в момента на кражбата е имало някой в къщата, но Пит е бил на път през последните седмици, за да промотира новия си филм "F1: The Movie". По-рано тази седмица той беше забелязан на международната премиера на филма в Лондон. Припомняме, че той се събра пред камерите заедно с Том Круз, но срещата им озадачи феновете им заради видимо напрежение между актьорите.

