Нечувано дълга връзка: Леонардо ди Каприо почива на яхта с Витория Черети (СНИМКА)

Леонардо ди Каприо, известен не само с великите си филмови роли, но и с това, че не обича да излиза с жени над 25-годишна възраст, май е започнал да се променя. Причината е, че връзката му с модела Витория Черети все още е активна, дори след като тя навърши 26 години.

Според лайфстайл медиите по света Лео ди Каприо сериозно е хлътнал по красивия модел и иска да прекарва колкото се може повече време с нея. Като доказателство за това двамата бяха забелязани на 1 август на яхта край бреговете на Сардиния. Заедно с Тоби Магуайър и приятелката му Бабет Стрийбос Ди Каприо и Черети видимо се забавляваха.

