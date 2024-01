Никол Кидман с провокативна змийска фотосесия за "Voguе" (СНИМКИ+ВИДЕО)

Да направи фотосесия заедно с влечуго е идея на самата Никол: тя обича да опитва нови неща и според нея това ѝ "позволява да прави неща, които не би направила". Освен това, добавя актрисата, тя смята, че змиите са "изключително красиви".

Снимка: Vogue Australia/Instagram

"Обичам ги", уточнява Кидман със смях. "Обичам децата си, обичам съпруга си. Мисля, че това (любовта към змиите) е свързано с начина, по който скачам с парашут или се гмуркам".

nicole kidman behind the scenes of the photoshoot for the february 2024 cover of vogue australia. ❤️🔥 https://t.co/lJdz0CqsQJ