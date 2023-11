Няма прошка: Марая Кери сцепи огромна буца лед и запя коледната си песен (ВИДЕО)

След като Марая Кери успява да се освободи от ледените "окови", към нея се присъединяват 12-годишните ѝ деца - близнаците Марокан и Монро, чийто баща е актьорът и водещ Ник Кенън. Още: Марая Кери се отказва от попечителството над децата си

Коледната песен на Марая Кери

Коледната песен на Марая Кери "All I Want for Christmas Is You" излиза през 1994 г. и от този момент неизменно звучи всяка година с наближаването на празника. Песента редовно се пуска в големи търговски вериги по целия свят, по радиа, в реклами и т.н. И макар мнозина да споделят, че парчето им е омръзнало до болка, то така и не излиза от актуалност.

Още: Накъде без All I Want for Christmas: Марая Кери стяга ново коледно турне