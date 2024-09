Опасните партита на Пъф Деди: Охолство и припаднали голи жени (ВИДЕО)

Бляскавият живот на Пъф Деди и прословутите му партита дълги години бяха обект на слухове и шушукания, но скорошните обвинения към рапъра и ареста му активираха вълна от разкрития по темата, всяко от които все по-пикантно. Припомняме, че в момента Пъф Деди е обвинен в секс трафик, оргии и неморално поведение на партитата, които той дълги години организира. Именно тези обвинения дадоха смелост на хора, присъствали на партитата му, да разкрият истината за въпросните купони, които се оказват много по-брутални, отколкото някой си е представял.

Журналистът Крис Харис публикува наскоро статия, озаглавена "Един път се промъкнах на парти на Диди". В текста се представя разказ от първо лице на това, което авторът описва като "сюрреалистичен трескав сън". Харис разказва как е успял да се вмъкне на едно от събиранията на рапъра и вижда с очите си разюзданото поведение, за което днес се коментира, че е противозаконно.

На 3 юли 1999 г. тогава 22-годишният репортер дочува разговор за "барбекюто на Пъфи", докато се припича на плажа в Хамптън. Той веднага усеща, че получава уникална възможност и се насочва към имението на рапъра с идеята да наблюдава отвън. Но с помощта на мистериозна блондинка и под фалшивата самоличност на милионера Тед Амън, Харис минава през охраната и се озовава в неочакван свят.

Kevin Hart laughing cause a girl hair caught on fire at a Diddy freak off party pic.twitter.com/TgMMl0WzTz

Влязъл веднъж вътре, Харис описва обстановката като екстравагантна и странна. Около басейна се разхождат голи жени, манекенки раздават чаши с шампанско, а известни личности като Джей Зи и Бъста Раймс сноват между хората. В имението са извикани жонгльори, илюзионисти и оскъдно облечени жени, които танцуват на специални платформи. Тогава тези детайли не са изглеждали по същия начин, както изглеждат сега, на фона на обвиненията към Пъф Деди.

P Diddy's 30th Birthday party. I am starting to think lube bottlr disguised as performance enhancing drugs is NOT the whole story. This has got eat-a-woman adreno vibes. SPIRIT COOKING. ABROMAVIC style. Diddy was a high witch...this is a LIVE sacrifice. pic.twitter.com/UCvl9ME0H7