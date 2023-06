Отиде си актьор от сериала "Breaking Bad"

Снимка: Getty Images

На 9 юни семейството му е потвърдило за изданието The Post, че Батайе си е отишъл от този свят на 1 юни в съня си, след като е преживял сърдечен удар. Близките му казват, че смъртта му е неочаквана, тъй като никога не е имал сърдечни проблеми. "Много ще липсва на всички, които го обичаха и обичаха уникалното му умение да разсмива и да носи радост на мнозина."

Освен в "Breaking Bad", Батайе има роли и в "American Dreamz", "Detroit Unleaded", "CSI: Miami" и "The Bernie Mac Show".

Mike Batayeh was one of my 1st&best friends in comedy in LA&a great comedian. He played Dennis in #BreakingBad of course. No matter how successful, he always included friends. Class act. Ask God to please go easy on us Jews, Mike. It will be a great favor coming from you RIP pic.twitter.com/8uBDosgrDS