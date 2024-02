Отровната любов към Путин: HBO прекрати договора си с актьора Милош Бикович

Бикович работи по проекти в Русия повече от десетилетие и получи руско гражданство от руския президент Владимир Путин, който е издирван от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца. Актьорът многократно оправдава незаконното анексиране на Крим от Русия и не осъди инвазията през 2022 г. в Украйна.

HBO terminated the contract with Serbian actor Milos Bikovic, who has Russian citizenship and supports Putin.



He was supposed to appear in the third season of the TV series "White Lotus", but after a public outcry and an appeal by the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, the… pic.twitter.com/VIETmQgBtc