Пистолетът на американски рапър гръмна в ефир (ВИДЕО)

Един от големите проблеми на САЩ са оръжията и възможността всеки легално да може да притежава такива. Точно поради тази причина в тази страна много често се случват престрелки по най-различни поводи, в които често умират хора, а мнозина са тежко ранени. И все пак, каква е вероятността да те поканят да участват в музикален подкаст, ти да отидеш с оръжието си и не само да го вземеш в ефир, но да го оставиш заредено и в един момент да започнеш да си играеш с него, предизвиквайки изстрел? Е, оказва се, че в САЩ това е нещо нормално.

Инцидентът

Инцидентът се случва онлайн на живо в подкаста "One on One wit Mike D". Докато разговаря с водещия, рапърът от Тексас 2 Low започва да си бърка в джоба и неволно възпроизвежда изстрел. Опасната ситуация се случва точно в момента, в който изпълнителят обсъжда темата за житейските избори. След изстрела той остава в ступор, докато водещият бързо се окопитва и пита дали има някой прострелян. След като повторно се уверява, че няма ранен човек в студиото, интервюто продължава все едно нищо не се е случило.

Неволният изстрел и цялостната ситуация бързо се разпространиха в интернет и предизвикаха дискусии за ролята на социалните мрежи и употребата на оръжия. Клипът стана толкова популярен, че дори водещият Джими Кимъл го включи в едно от предаванията си, подигравайки се с участниците в инцидента.

