Почина голям певец и китарист, приятел на Пол Маккартни

Той свири в първия състав на групата The Moody Blues, а след това доста време участва заедно с Пол Маккартни в Wings. Лейн, който преди пет години беше въведен в Залата на славата на рокендрола като член на The Moody Blues, е починал във вторник в Неапол, щата Флорида.

Причината за кончината му е белодробно заболяване, се казва в съобщение, публикувано в профила на музиканта в Instagram от съпругата му Елизабет Хайнс.

Снимка: Getty Images

Дени Лейн почина почти 50 години след излизането на прочутия албум на Маккартни "Band On the Run", в който той свири на китара и изпълнява беквокали. Пол Маккартни отдаде почит към колегата си в Instagram, наричайки го "голям талант с прекрасно чувство за хумор".

"Бяхме се отдалечили един от друг, но през последните години успяхме да възстановим приятелството си и да споделим спомени от времето, когато бяхме заедно", написа Пол Маккартни, който наскоро заедно с Ринго Стар представи последната нова песен на The Beatles.

Кой е Дени Лейн

Дени Лейн е роден като Брайън Фредерик Артър Хайнс и променя професионалното си име в ранните тийнейджърски години, отчасти в чест на певеца Франки Лейн.

През 1964 г., когато навършва 20 години, той се присъединява към Рей Томас и Майк Пиндър за формирането на The Moody Blues и има основно участие в пробива на групата с хита "Go Now".

Бандата обаче не успява да поддържа първоначалния си успех и през 1967 г. Лейн напуска, заменен от Джъстин Хейуърд. Тогава The Moody Blues се насочва към амбициозното, класическо звучене на "Nights in White Satin" и други песни.

Лейн се изявява и като солов изпълнител, преди да бъде привлечен в Wings от Маккартни, с когото се познава по време на работата си в The Moody Blues, припомня БТА.

Група Wings, Снимка: Getty Images

Основана през 1971 г., годината след разпадането на The Beatles, Wings преминава през различни кадрови промени през следващото десетилетие, но през цялото време остават само Лейн, Пол Маккартни и съпругата му - Линда. Сред синглите номер едно на групата, повечето от които написани от Маккартни, са "My Love", "Listen to What the Man Said" и други. Лейн помага за написването на продадената в милионни тиражи "Mull of Kintyrе".

Wings се разпада скоро след напускането на Дени Лейн в началото на 80-те години на миналия век, но той има принос за албумите на Маккартни "Tug of War" и "Pipes of Peace" и добавя бек вокали към "All Those Years Ago" - почит на Джордж Харисън към покойния Джон Ленън.

През последните години Дени Лейн продължи да прави турнета и да записва, като сред албумите му е и "The Blue Musician".