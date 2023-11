Вокалистът на легендарна пънк група почина на 65-годишна възраст

Шейн Макгауън - певец, автор на песни и вокалист на келтската пънк група The Pogues, почина на 65-годишна възраст след продължително боледуване, съобщават световните осведомителни агенции, позовавайки се на семейството му. "Шейн замина, за да бъде с Исус и Мария", написа съпругата му Виктория Мери Кларк в Instagram.

Музикантът беше хоспитализиран в Дъблин в продължение на няколко месеца, след като в края на 2022 г. беше диагностициран с вирусен енцефалит. Той беше изписан миналата седмица преди предстоящия си рожден ден на Коледа.

Повече за Шейн Макгауън

Още: Почина изтъкнатият философ проф. Ивайло Знеполски

Макгауън, роден в Англия през 1957 г. в семейството на ирландци, основава The Pogues през 1982 г. Ирландия остава за цял живот център на въображението и копнежите му. Той израства, потопен в ирландската музика, попивана от семейството и съседите, заедно със звуците на рока, "Мотаун", регето и джаза.

Първият албум на групата, "Red Roses for Me", е издаден през 1984 г. и включва шумни версии на ирландски народни песни заедно с оригинални композиции, сред които "Boys from the County Hell", "Dark Streets of London" и "Streams of Whisky".

Снимка: Getty Images

Макгауън е автор на много от песните в следващите два албума - "Rum, Sodomy and the Lash" (1985) и "If I Should Fall from Grace with God" (1988), като те варират от разтърсващи песни до балади като "A Pair of Brown Eyes" и "The Broad Majestic Shannon".

Съчетавайки келтски легенди и пиянство, през 80-те години на миналия век групата се превръща в политическия глас на младите ирландски имигранти в Лондон срещу Тачър и цензурата, отбелязва Франс прес.

Групата издава и мини албум през 1986 г., "Poguetry in Motion", който включва две от най-добрите песни на Макгауън - "A Rainy Night in Soho" и "The Body of an American".

Бандата The Pogues е известна със своята традиционна музика, смесваща ирландски ритми с енергията на пънка. Най-големият им комерсиален успех е "Fairytale of New York" - дует между Шейн Макгауън и Кърсти Маккол от 1987 г., който се превръща в коледна класика, обагрена с ирландски фолклор.

Още: Почина звезда от "Сексът и градът"

С течение на времето изявите на групата стават все по-непостоянни, отчасти поради борбата на Макгауън с алкохола и наркотиците. През 1991 г. той е уволнен от останалите членове на групата. Музикантът свири с нова група, "Shane MacGowan and the Popes", преди да се събере отново с The Pogues през 2001 г. за поредица от концерти и турнета. Шейн Макгауън е известен и с песните си за ирландския живот и ирландската диаспора.

Снимка: Getty Images

Той от дълги години се бори със здравословни проблеми и използва инвалидна количка след счупване на таза преди десетилетие. Дълго време той е известен и с развалените си зъби, докато през 2015 г. не получава пълен комплект импланти от зъболекар, който описа процедурата като "Еверест на стоматологията", пише БТА.

"Шейн ще бъде запомнен като един от най-великите текстописци в музиката", каза ирландският президент Майкъл Хигинс в изявление. "Песните му бяха перфектно написани стихове", добави той. По случай 60-ия си рожден ден Шейн Макгауън получи награда за цялостно творчество от президента Хигинс. Поводът беше отбелязан с празничен концерт в Националната концертна зала в Дъблин с участието на изпълнители като Боно, Ник Кейв, Шиниъд О'Конър и Джони Деп.