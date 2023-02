Почина модната легенда Пако Рабан

Пако Рабан е от баски произход. Намира убежище във Финистер, департамент в Бретания през февруари 1939 г. заедно със семейството си. Оттогава изпитва непоколебима любов към региона Морле, където живее, както и към квартала Рекувранс в Брест.

Paco Rabanne, the Spanish-born designer synonymous with a Space Age aesthetic and best-selling perfumes, has died at age 88 in Portsall, France. https://t.co/lCkrWpqfQ4