Пол Маккартни е съавтор на книга за кариерата си след The Beatles

Сър Пол Маккартни е съавтор на книга за времето, когато е бил в групата Wings. 82-годишната икона създава рок групата през 1971 г., след като The Beatles се разделят. Маккартни споделя преживяванията си в нова книга, озаглавена "Wings: Историята на една група в бягство". Звездата ще издаде книгата през ноември. "Много съм щастлив, че се пренесох във времето на Wings и преживях отново някои от нашите луди приключения чрез тази книга", заяви Пол.

"Да започнем от нулата след The Beatles понякога беше лудост. Имаше някои много трудни моменти и често се съмнявах в решението си. Но когато се подобрявахме, си мислех: "Добре, това е наистина добро". Доказахме, че Wings могат да бъдат наистина добра група. Да свирим пред огромна публика по същия начин, както The Beatles, и да въздействаме по различен начин. Това беше огромно вълнение", разказа музикантът.

Припомняме, че преди броени дни Маккартни предизвика истинска истерия, след като изненадващо обяви клубен концерт в Ню Йорк за по-малко от 600 души.

Още за книгата

Wings през 1972 г., снимка: Getty Images

Маккартни сформира Wings заедно със съпругата си Линда, барабаниста Дени Сейуел и китариста Дени Лейн. Групата издава седем студийни албума, включително "Band on the Run", "London Town" и "Venus and Mars:, между 1971 и 1981 г. Маккартни е съавтор на новата книга заедно с историка Тед Уидмър. "Wings е за любовта, семейството, приятелството и артистичното израстване, често в условията на огромни трудности", каза Тед. Издателят на книгата – Allen Lane, издателство на Penguin, също предложи информация за предстоящото издание. "Разказът проследява различните превъплъщения на групата, която оцелява след обир в Нигерия, появява се без предупреждение в университетските зали в Обединеното кралство, прави турнета в орязан училищен автобус с децата си, като същевременно създава някои от най-незабравимите и признати музикални произведения на десетилетиет"“, обясни Allen Lane, цитиран от БГНЕС.

