Помните ли актьора от Дънди Крокодила? Днес той страда от тежка болест и няма да го познаете (СНИМКА)

В различни интервюта през последните години Хоган признава, че страда от ретроперитонеална фиброза. Това заболяване представлява хронично възпаление на мастната тъкан и води до компресиране на кръвоносните съдове и бъбреците. В резултат на това човекът, който страда от тази болест, започва да губи тегло драматично.

В разговор за Трейси Гримшоу от The Current Affair в края на миналата година, Хоган споделя, че много иска да се върне в Австралия и да изживее там последните си години.

"Загубих цялата си мастна тъкан, мускулите ми са издухани, така че дори не мога да отворя бутилката и трябва да помоля сина си за това. Приятелите, които спазват диети, ме мразят. Опитвам се да ям всички мазнини и масло, които са забранени. И в същото време не мога да кача и грам тегло", оплаква се екшън звездата от 80-те години на миналия век.

