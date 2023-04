Помните ли Рич Форестър от "Дързост и красота"? Ето какво се случва с актьора днес

Години наред този човек не можеше да реши коя жена обича повече - Брук или Тейлър. Явно съсипан от тегобата на несподелената любов, през 2015 г. Рон Мос решава да прекрати участието си в сериала и да се впусне в други проекти. Но с какво всъщност започна да се занимава той?

Снимка: Getty Images

Като за начало той се мести да живее в Италия, където си купува стара къща в Пулия. Но да се върнем в самото начало.

Рон Мос е роден в Лос Анджелис на 4 март 1952 г. Освен актьор, той е още музикант и певец, като за тези негови качества мнозина дори не подозират. Всъщност, музиката идва преди актьорството. Рон Мос става част от групата Player през 1976 г., а през 1979 г. излиза големият им хит "Baby Come Back". Близо 20 години Мос е част от бандата, докато през 1995 г. не решава, че му е време за ново предизвикателство.

Според мнозина обаче решението му да напусне музиката е продиктувано от участието му в сериала "Дързост и красота", започнало през 1987 г. И въпреки безспорния успех на сериала и ролята на Мос, като дръзкия и красив Рич Форестър, той никога не спира да се занимава с музика. Дори през 2002 г. издава своя първи самостоятелен албум "I'm Your Man". Само преди няколко години Мос бе на гостуване в България.

В Италия актьорът винаги е бил посрещан топло и дори участва в местен филм и в италианската версия на "Dancing with the Stars", където завършва на второ място. През 2013 г. група Player се събира отново и издава нов албум - "Too Many Reasons".

Рон Мос и съпругата му, снимка: Getty Images

Що се отнася до личния живот на Рон Мос, той не е така стресиращ, както този на Рич Форестър. Мос е женен за Девин Деваскес от 2009 г. От предишния си брак с Шари Шатук актьорът има две дъщери - Крийсън Карбо на 19 години и Кейл Модин на 15 години.

