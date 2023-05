Преди 23 години: Тийнейджърката Бритни Спиърс репетира танците си за турне (ВИДЕО)

За живота ѝ вероятно могат да се направят няколко филма и да се издадат десетки книги - толкова много и положителни, и отрицателни събития се случиха в нейната кариера. Особено в последните години събитията около любимата на всички Бритни са турбулентни и някак изместиха общото впечатление и спомени за нея.

ОЩЕ: Странните танци на Бритни Спиърс - какво ѝ става на певицата? (ВИДЕО)

Хубавото на интернет е, че всичко се пази и винаги може да бъде изкарано и "отупано от прахта". В случая става дума за кратко видео, което показва как 19-годишната Бритни Спиърс репетира хореографията за турнето си "Oops!... I Did It Again!" през 2000 г.

От кадрите виждаме една позабравена Бритни - жизнена, усмихната, уверена в себе си певица, която вкусва най-доброто от голямата слава. Днес блондинката е далеч от тези времена и все още се бори с последиците на голямата слава и грешните решения, взимани от семейството ѝ. Ето го и въпросния клип: