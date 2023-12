Премиери, мемоари и големите завръщания: Световният шоубизнес през 2023 г.

Малкият син на крал Чарлз III и принцеса Даяна - принц Хари, издаде своята мемоарна книга "Резервният" и тотално скъса всички връзки с британското кралско семейство, които така или иначе сериозно бяха изтънели. В началото на годината, дни преди официалното излизане на мемоарите, медиите започнаха да изваждат в публичното пространство скандални пасажи и твърдения от книгата. От бой между Хари и Уилям, признания за убийства в Афганистан, до наркотици и първия секс - "Резервният" "нахрани" огладнелите за кралски клюки медии по целия свят. Книгата ядоса членовете на кралското семейство, а иначе сдържаната Кейт Мидълтън я коментира само с една дума: "Отвратително!".

Самата книга предизвика небивал интерес с огромни опашки в деня на излизането си и се превърна в най-продаваното заглавие във Великобритания.

Бритни Спиърс също прописа

Бритни Спиърс в последно време се държи доста странно, като за това свидетелстват множество клипове и необясними публикации в социалните ѝ мрежи. И все пак, тя успя да се "събере" и да напише първата част на мемоарите си "Жената в мен", които бяха готови през април. Още тогава експерти им предрекоха звезден статут, а много от предишните любовници на Спиърс с право се притесниха какво ще пише в книгата на певицата.

Една от най-скандалните части в мемоарите на Бритни Спиърс се оказа частта, в която тя признава, че е направила аборт, докато е била във връзка с Джъстин Тимбърлейк, защото той не бил готов за деца. Тази новина разгневи феновете на Бритни Спиърс, а какво още предстои да се случи с Тимбърлейк и неговото семейство остава да разберем.

Големите турнета на големите певици

Тейлър Суифт, която превзе целия свят

Световното турне на Тейлър Суифт започна през март 2023 г. и ще продължи до края на 2024 г. Още в началото на концертната ѝ обиколка певицата започна да набира такава скорост, че бързо превзе всяка класация, до която нейно парче се докоснеше. Billboard, Spotify - всичко бе повалено от звездния успех на Суифт. Нейното грандиозно турне дори преобърна финансовите показатели на градовете, през които преминава, превръщайки канадската певица в световен феномен, променящ динамиката на цели общества.

Освен екзалтираното щастие на всички фенове, които я обожават обаче, не всичко сред публиката бе цветя и рози. На един от концертите на Тейлър Суифт в Бразилия момиче загуби живота си, а грандиозните жеги в страната принудиха организаторите да отменят следващата дата, което пък предизвика масови безредици.

Към турнето излезе и филм, за да успеят и онези меломани, които не могат да видят Суифт на живо, да преживеят максимално близо щастието от концертите ѝ.

През лятото списание "Time" написа, че Суифт прави най-голямото турне в историята на музиката, а в края на годината изданието я обяви за личност на годината. Какви ли върхове още ще превземе догодина?

Титаничната Бионсе

През май месец друга музикална мегазвезда - Бионсе, започна своето световно турне, което изглеждаше като кратък концерт, сравнен с мащабната организация на Тейлър Суифт. За феновете на Бионсе обаче турнето беше сбъдната мечта, а всяко шоу от обиколката се превръщаше в сензация. След края на турнето през октомври излезе и филм за подготовката и самите шоу концерти.

Възкръсването на Мадона

Още в началото на годината Мадона обяви, че през лятото тръгва на турне и с това предизвика цунами от вълнение и възхищение. Уви, в последния репетиционен етап за концертната обиколка кралицата на попа бе повалена от инфекция и изкара тежък болничен престой. Разбира се, турнето бе отложено.

65-годишната певица все пак успя да се вдигне и да се подготви за обещаното турне "Celebration" и то стартира през октомври. Любовта на феновете заля Мадона и тя набра скорост. По план концертите трябва да продължат до април 2024 г., но злите езици се чудят дали Мадона ще издържи физически...

Кралете на Великобритания

Коронацията на крал Чарлз III

На 6 май се състоя дългоочакваната коронация на новия крал на Великобритания - крал Чарлз III. Престолонаследникът, чийто живот премина в очакване да седне на трона, получи онова, което му се полага, а до него неизменно стои голямата му любов Камила Паркър. Разбира се, ако попитате самите британци, вероятно не всички са супер екзалтирани от новия крал, но това е нормално.

Самата церемония бе бляскава, макар и не прекалено величествена. Дори низвергнатият Хари се появи някъде там на задните редове, докато брат му принц Уилям и Кейт Мидълтън гордо вървяха зад новите крал и кралица на Великобритания.

Дълго ли ще остане на трона Чарлз и какви ще са постиженията му? Тепърва ни предстои да разберем.

The Beatles и The Rolling Stones - кралете на музиката

През 2023 г. "динозаврите на рока" леко се поразмърдаха за радост на меломаните по целия свят. Пол Маккартни, Ринго Стар и режисьорът Питър Джаксън, с любезното съдействие на изкуствения интелект, изкараха нова песен на легендарните The Beatles - "Now and Then".

Парчето е толкова "бийтълско", че убедително ни връща в дълбокото и вечно творчество на ливърпулската четворка. Мнозина се изплашиха, че изкуственият интелект едва ли не е написал тази песен, но изрично беше уточнено, че само е помогнал за извличането на китарите на Джордж Харисън и гласа на Джон Ленън от други записи.

The Rolling Stones пък изкараха чисто новия албум "Hackney Diamonds", предшестван от голяма рекламна кампания и тиха истерия откъм феновете им. След 18-годишна пауза излизането на новите записи на групата очаквано предизвика сериозен интерес. В новия албум The Rolling Stones си колаборират с Лейди Гага, Стиви Уондър, Пол Маккартни и Елтън Джон.

Холивуд: стачка, бебета и Барбенхаймер

Стачката в Холивуд

На 2 май гилдията на сценаристите в Холивуд обяви активни стачни действия заради неразбиране с Асоциацията на телевизионните и филмови продуценти. На 14 юли към стачката се присъедини и Гилдията на актьорите и така официално филмовото и телевизионно производство в Холивуд замръзна. Последствията нямаше как да бъдат избегнати и заради протеста започнаха да страдат фестивали по целия свят, чиито програми трябваше да бъдат сменени поради забрана холивудските звезди да промотират филмите си. Голям брой премиери се забавиха, а някои дори бяха прехвърлени за 2024 г. и 2025 г. В края на декември всички стачни действия в крайна сметка приключиха.

Тази мащабна стачка в Холивуд предизвика сериозен стрес в мощната машина за пари на Холивуд, но в крайна сметка и сценаристите, и актьорите успяха да уговорят добри нови договорни условия със студиата - относно заплащането, стрийминг услугите и навлизането на изкуствения интелект в киното.

Де Ниро и Пачино дундуркат бебета

79-годишният Робърт де Ниро (днес вече на 80) посрещна през април седмото си дете - бебето Джия. Е, няколко месеца след това актьорът призна, че физически не може да се грижи за бебето си, но кой ли е очаквал мъж на такава възраст да е особено активен.

Малко след него - през юни, 83-годишният Ал Пачино също стана баща, но на момченце на име Роман. Бебето е четвърто дете за великия актьор, който няма нужда да казва, че не може да се грижи за детето - ние и сами се сещаме.

Барбенхаймер

Завършваме световния шоубизнес обзор за 2023 г. с филмовото явление на годината, което накара огромно количество зрители да се влеят в киносалоните. "Опенхаймер" и "Барби" тръгнаха на екран в един и същи ден - 21 юли. В началото видимо имаше разделение сред зрителите - групата на сериозните, които искат да гледат сериозно кино с историческа тежест, и групата на екзалтираните розови фенове, които мислят позитивно. След няколко седмици обаче се забеляза сливане на групичките и размяна на местата. Което значи, че двата филма са успели да активизират масово зрителите, които все по-често предпочитат стрийминг платформите пред класическото кино.

И "Барби", и "Опенхаймер" постигнаха целта си да привлекат много зрители и целият свят да говори за тях. Филмът за най-известната кукла в света счупи боксофис рекордите и изстреля Марго Роби на върха, а този за "родителя" на атомната бомба затвърди таланта на Кристофър Нолан и Килиън Мърфи и бе обявен от режисьора за най-успешната му творба.

