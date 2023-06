Принц Хари: Откакто съм роден, ми казват, че Чарлз не ми е баща (ВИДЕО)

За първи път от 1980 г. насам член на кралското семейство Уиндзор се появява в съдебната зала, макар и като свидетел и обвинител. За последен път това се случва през 1891 г. с престолонаследника принц Едуард и кралица Виктория изпада в ярост. Хари бе разпитван от адвокат на медията, който го помоли да даде показания пред съда и в писмен вид.

Prince Harry has arrived at the High Court in London ahead of his appearance to give evidence in his hacking trial against Mirror Group Newspapers @LBC pic.twitter.com/AxWe2mXMT7