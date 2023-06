Меган Маркъл излиза по купони сама, а Хари си стои вкъщи

Нови публикации разкриват, че Меган не остава по-назад и също води свой собствен живот извън семейното гнездо. Херцогинята на Съсекс е оставяла принц Хари "у дома" в Монтесито, Калифорния, за да купонясва без него, твърди британска журналистка, цитирана от Fakti.

"Мои приятели, които живеят близо до Хари и Меган, често срещат Меган на партита тези дни", пише Петронела Уайът в Twitter. "Странно, тя оставя Хари у дома." - допълва Уайът. Петронела добавя във втори туит: "Ла Мегс се е сближила с някого от много известно американско семейство, чието богатство надминава това на Уиндзор".

Амбициите на Меган да бъде сред топ звездите в Холивуд срещнаха още неодобрение. Този път от комика Тим Дилън, който нарече семейство Съсекс "нискокачествени риалити звезди", които безсрамно търсят връзка със знаменитости. Споделяйки личния си опит на скорошно парти, Тим разказа:

"Разговарях с някого на парти, а Меган дори изпращаше съобщения на човека, с когото бях, отчаяно искайки да излезе с него и да разшири своите връзки." Дилън дори изрази убеждението си, че тази тактика в крайна сметка е безполезна, тъй като повечето хора намират постоянните усилия на двойката за комични и тъжни.

Comedian Tim Dillon absolutely torched Meghan Markle and Prince Harry as "low-grade reality stars" in a rant for the ages.



The two claim they want privacy, but also appear addicted to attention.



Enjoy Dillon destroying them!https://t.co/n3onOQCLbG