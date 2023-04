Признание от първо лице: Защо певицата Сиа крие лицето си

Сиа Кейт Изобел Фърлър е родена в Аделаида, Австралия на 18 декември 1975 г. Баща ѝ е музикант, а майка ѝ е учителка по изобразително изкуство. Сиа започва да пее джаз в местна група на име Crisp, но през 1997 г. бандата се разпада. През същата година тя издава първия си солов албум, от който се продават 1200 бройки.

Кариерата ѝ продължава като вокалистка на английската група Zero 7 и като беквокалистка на Jamiroquai. В началото на новото хилядолетие Сиа подписва договор със Sony Music и песните ѝ започват да се излъват все повече в САЩ и в Австралия. Първата песен, която прави наистина огромно впечатление, е "Breathe Me", тъй като е част от саундтрака в последния епизод на сериала на HBO "Six Feet Under" през 2005 г.

Снимка: Getty Images

Едновременно със старта на кариерата ѝ обаче, личният ѝ живот е изключително нестабилен, защото е "задушаван" от тежка травма от миналото. Става дума за трагичната смърт на бившия ѝ приятел, която води до това, че Сиа започва да пие много алкохол. В интервю с Луи Теру Сиа разказва: "Бяхме деца на по 19-20 години. Всички започнахме да взимаме наркотици и да пием алкохол, за да се опитаме да намалим болката от загубата му. Нямах представа какво е алкохолизмът или зависимостта от наркотиците. Просто мислех, че съм на 20 и си купонясвам."

Снимка: Getty Images

През 2010 г. певицата запазва стая в хотел с намерението да се самоубие. Пред списание Rolling Stone тя разказва: "Имаше някаква част от мен, която наистина искаше да живее, защото в онзи момент си помислих: "Навън е светът, а аз изобщо не съм част от него. Но много искам да бъда." Поради увеличаващата се слава Сиа осъзнава колко много ѝ липсва да бъде анонимна и колко недостатъци има в това да бъдеш известен. Повратната точка идва един ден, когато Сиа е в кафене със свой приятел. Самата певица разказва пред The New York Times: "Един път, докато мой приятел ми споделяше, че има рак, един човек се появи и попита, ей така, по средата на нашия разговор, дали може да се снима с мен. И тогава разбрах, че не мога повече така."

Когато излиза албумът ѝ "1000 Forms of Fear", в който е и тоталният хит "Chandelier", Сиа вече активно крие лицето си. Постепенно тя създава съвсем нов образ, чрез който да бъде колкото се може по-малко разпознаваема. "Бях алкохоличка и наркозависима. Изтрезнях и реших, че не искам повече да бъда артист, защото започвах да ставам известна и това ме дестабилизираше все повече.", казва Сиа в интервю.

Снимка: Getty Images

Но мистерията на певицата без лице се оказва съвсем нова изразна форма и това ѝ помага да създава музиката си по нов начин. "Опитвам се да имам някакъв контрол върху собствения си образ. По този начин си позволявам да имам някакво лично пространство. А и не искам да ме обсъждат, ако кача няколко килограма или ако сваля няколко килограма, или си сложа изкуствена коса или се окаже, че съм използвама кофти продукт за изкуствен тен. Повечето хора не изпитват такова напрежение в живота си и искам да бъда като тях.", допълва Сиа.

В един момент Сиа избира младото момиче Мади Зиглер да участва в клипа ѝ към "Chandelier". След като феновете полудяват по танците ѝ, тя практически се превръща в алтер его на Сиа не само в клиповете, но и на сцената, където участва във всеки неин концерт.

Сиа на Coachella, снимка: Getty Images

В последно време Сиа е започнала по-често да показва истинското си лице, но най-вече на събития извън музикалния бизнес. Последната ѝ изява бе на фестивала Coachella, където отново излезе на сцената с Мади Зиглер.