Райън Гослинг издаде коледен албум (ВИДЕО)

Какви парчета има в албума

Сред новите песни в албума е празнична версия със заглавие "Merry Kristmas Barbie", с нови беквокали, звънчета и камбанен звън. Гослинг произнася в края на парчето "Merry Christmas Barbie, wherever you are". За почитателите на меланхолични мелодии, албумът включва акустична версия на "In My Feelings".

В придружаващото албума видео Гослинг е записан да пее с оркестър на сцена, украсена с коледни светлини.

Оригиналната версия на I'm Just Ken бе номинирана за награда "Грами" за най-добра песен, създадена за визуална медия. "Барби" доминира боксофиса по-рано тази година, пише БТА.

