Рейтингът на наградите "Грами" става все по-нисък

Рейтингът на наградите "Грами" тази година е по-нисък спрямо миналата година, въпреки напрежението дали Бионсе ще спечели статуетката за албум на годината и изненадващата поява на The Weeknd на церемонията, предаде Асошиейтед прес. Според агенцията Nielsen предаването в неделя вечер по CBA е гледано от 15,4 млн. зрители. Това представлява спад в сравнение с 2024 г., когато събитието е приковало вниманието на 16,9 млн. души. Данните до момента отчитат само зрителите на CBS, отбелязва Асошиейтед прес. Телевизионното предаване беше достъпно за излъчване и за тези, закупили специален пакет на платформата "Paramount+".

Силна церемония, мижав интерес

Снимка: Getty Images

Над тричасовото шоу - отново с водещ Тревър Ноа - се проведе в Лос Анджелис, който все още не се е възстановил от горските пожари. По време на церемонията със свои изпълнения се изявиха Били Айлиш, Чапъл Роан, Сабрина Карпентър, Charlie XCX. Шоуто събра близо девет милиона щатски долара за подпомагане на пострадалите от горските пожари.

Бионсе спечели "Грами" за албум на годината за "Cowboy Carter", Кендрик Ламар спечели призовете за песен и запис на годината за парчето "Not Like Us". Шакира взе награда за латино поп албум за "Las Mujeres Ya No Lloran", припомня БТА. Победата на Бионсе я направи най-номинирания, най-награждавания изпълнител на наградите в историята - както и първата чернокожа жена, която претендира за голямата награда през този век.

