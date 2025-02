Бионсе грабна "Грами" за най-добър албум, Тейлър Суифт остана без награда (СНИМКИ)

Бионсе най-накрая спечели "Грами" за най-добър албум на годината за разтърсващия си "Cowboy Carter". Чапъл Роан, Charlie ХСХ, Doechii и Сабрина Карпентър се превърнаха в големите победители на галавечерта с много изпълнения, докато Тейлър Суифт и Били Айлиш си тръгнаха с празни ръце, предаде АФП. Победата на Бионсе сега я прави най-номинирания, най-награждавания изпълнител на наградите в историята - както и първата чернокожа жена, която претендира за голямата награда през този век.

Снимка: Getty Images

Триумфът е още по-актуален, тъй като амбициозният, исторически обоснован албум на 43-годишната певица издига и показва работата на чернокожите артисти в кънтри музиката, чийто богат принос индустрията многократно е оставяла на заден план. "Просто се чувствам много пълноценна и много почетена", каза тя, а съпругът ѝ Джей Зи и дъщеря ѝ Блу Айви я аплодираха от тълпата. Тя посвети наградата на Линда Мартел, чернокожата кънтри музикантка пионерка, включена в албума. "Надявам се, че просто ще продължим да се движим напред, да отваряме нови врати", каза Бионсе. С тази победа общият брой на наградите "Грами" на Бионсе за вечерта стана три: тя спечели и за сътрудничеството си с Майли Сайръс и грабна приза за най-добър кънтри албум.

"Наистина не очаквах това", каза тя, докато приемаше наградата, а гласът ѝ трепереше. "Понякога жанрът е кодова дума, която ни държи на мястото ни като артисти. Искам само да насърча хората да правят това, което им е страст, и да останат упорити", добави тя.

С мисъл за Лос Анджелис

67-ите годишни награди "Грами" бяха открити в неделя с творбата "Обичам Лос Анджелис", посветена на града, който все още се възстановява от опустошителните последици на неотдавнашните горски пожари. Супергрупа, включваща Шерил Кроу и Джон Леджънд, изпълни песен на Ранди Нюман, за да открие шоуто в чест на устойчивостта на Лос Анджелис и усилията му да събере парчетата след огнената стихия.

Снимка: Getty Images

След това водещият Тревър Ноа изнесе монолога си, в който представи основните номинирани като Бионсе и Тейлър Суифт, както и редица хапливи шеги, включително някои, насочени към консервативната политика на президента Доналд Тръмп по отношение на имиграцията. "Ще се насладя на тази вечер, защото това може би е последният път, в който мога да водя нещо", каза Ноа, който е чернокож и е роден в Южна Африка.

Триумфът на Кендрик Ламар

Снимка: Getty Images

Лауреатът на хип-хоп наградата Кендрик Ламар спечели, благодарение на размазващото си дисидентско парче "Not Like Us" - една от поредицата песни на родения в Лос Анджелис рапър, които подиграват съперника му Дрейк. Кендрик спечели във всичките пет категории, в които беше номиниран, включително за запис и песен на годината. Загуби единствено от самия себе си - два пъти бе номиниран за две от наградите в рап жанра. "Няма нищо по-силно от рап музиката", каза 37-годишният Ламар, приемайки трофея за най-добра песен. "Ние сме културата."

"Not Like Us" счупи рекордите за стрийминг, катапултира се до върховете на класациите и бързо се превърна в химн на рапа от Западното крайбрежие, обичан заради ударната си бас линия, ритмичните струни и преувеличеното произношение. Ламар посвети победата си за най-добър запис на родния си град, който все още се възстановява от пожарите, изравнили със земята цели квартали и оставили хиляди хора без дом.

Снимка: Getty Images

Престижната награда за най-добър нов изпълнител бе присъдена на Чапъл Роан, с което се увенча стремителната година за изпълнителката от Средния Запад, която от бореща се за оцеляване певица се превърна в момичето на музиката сякаш за една нощ. Но в силната си реч при приемането на наградата тя разказа, че невинаги е било лесно - по време на пандемията е била изхвърлена от лейбъла си и трудно си е намирала работа. Роан поиска от лейбълите да осигуряват на артистите "достойно заплащане и здравни грижи". "Звукозаписните компании трябва да се отнасят към своите артисти като към ценни служители", каза тя.

Doechii се превърна в друг голям победител, като стана едва третата жена, която някога е печелила наградата за най-добър рап албум. Втората в историята победителка - Карди Би, ѝ връчи наградата. "Всичко е възможно", каза Doechii, докато приемаше трофея през сълзи, говорейки директно на чернокожите момичета и жени като нея. "Не позволявайте на никого да проектира върху вас каквито и да било стереотипи, които ви казват, че не можете да бъдете тук, че сте твърде тъмни или че не сте достатъчно умни или че сте твърде драматични, или че сте твърде шумни", каза тя. "Вие сте точно това, което трябва да бъдете", заключи изпълнителката.

"Грами" за покойния Джими Картър

Снимка: Getty Images

Покойният президент на САЩ Джими Картър спечели посмъртно наградата "Грами" - четвъртата по ред - за най-добра аудиокнига, разказ и запис на история за сборник с последните му уроци в неделното училище в Джорджия. В "Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration" Картър - който почина на 100-годишна възраст на 29 декември 2024 г. - говори за любовта, добротата, прошката и задгробния живот в баптистката църква "Мараната" в родния си град Плейнс. Аудиокнигата, издадена през август 2024 г., само няколко месеца преди смъртта му, включва и музика от Дариус Рукър, Джон Батист и ЛиАнн Раймс и др.

Джейсън Картър, един от внуците на бившия президент, който произнесе реч на погребението му, се появи на предварителната гала церемония в Лос Анджелис, за да приеме наградата. "Това, че думите му са уловени по този начин за моето семейство и за света, е наистина забележително", каза той на присъстващите, много от които станаха на крака, за да почетат бившия президент.

Сред другите номинирани в категорията бяха легендарната певица Барбра Стрейзънд, кънтри суперзвездата Доли Партън и фънк майсторът Джордж Клинтън. Картър - който беше президент на САЩ за един мандат от 1977 до 1981 г. - преподаваше в неделно училище в продължение на 50 години в Мараната, обикновено повече от веднъж месечно. Предишните си три награди "Грами" той печели в категорията за най-добър албум с говоримо слово: за "Faith - A Journey for All" през 2019 г.; за "Our Endangered Values: Reflections at 90" през 2016 г. и за "Оцелелите ценности на Америка": "America's Moral Crisis" през 2007 г. Покойният политик е номиниран за общо 10 награди "Грами". Бившите президенти Бил Клинтън и Барак Обама имат по две награди "Грами".

Победителите в основните категории

Снимка: Getty Images

Сабрина Карпентър спечели за най-добър поп вокален албум - втората ѝ награда за вечерта, която последва шантаво, вдъхновено от Стария Холивуд изпълнение на номинираните й хитове "Espresso" и "Please Please Please". Шакира пък грабна наградата за най-добър латино поп албум, преди да изнесе спиращо дъха изпълнение на свои класически и нови творби, разхождайки се из залата, съобщава БГНЕС.

Снимка: Getty Images

Метъл гигантите Gojira пък спечелиха приза за най-добро метъл изпълнение, добавяйки още доза нетърпение да ги гледаме и слушаме на живо на Hills of Rock 2025 в Пловдив.

Ето и списък на победителите в основните категории на 67-ите годишни награди "Грами":

Албум на годината: "Cowboy Carter" - Бионсе Запис на годината: "Not Like Us" - Кендрик Ламар Песен на годината: "Not Like Us" - Кендрик Ламар Най-добър нов изпълнител: Чапъл Роан Най-добро поп солово изпълнение: "Espresso" – Сабрина Карпентър Най-добро поп изпълнение на дует/група: "Die with a Smile" - Бруно Марс и Лейди Гага Най-добър поп вокален албум: "Short n' Sweet" - Сабрина Карпентър Най-добър рап албум: "Alligator Bites Never Heal" - Doechii Най-добра рап песен: "Not Like Us" - Кендрик Ламар Най-добро рап изпълнение: "Not Like Us" - Кендрик Ламар Най-добър музикален видеоклип: "Not Like Us" - Кендрик Ламар Най-добър денс/електронен албум: "Brat" - Charlie ХСХ Най-добър рок албум: "Hackney Diamonds" - The Rolling Stones Най-добро рок изпълнение: "Now and Then" - The Beatles Най-добър кънтри албум: "Cowboy Carter" - Бионсе Най-добро кънтри солово изпълнение: "It Takes a Woman" - Крис Стейпълтън Най-добро кънтри изпълнение на дует/група: "II Most Wanted" - Бионсе ft. Майли Сайръс Най-добро африканско музикално изпълнение: "Love Me JeJe" – Tems.