Шакира с лошо падане по време на концерт в Монреал (ВИДЕО)

Миналата седмица Шакира падна лошо по време на концерта си в Bell Centre в Монреал, който бе част от световното ѝ турне "Las Mujeres Ya No Lloran". На видео, заснето от фенове, 48-годишната суперзвезда танцува на сцената на хита си "Whenever, Whenever", когато губи равновесие и пада на пода. Но носителката на "Грами" бързо се изправя и продължава изпълнението си.

Инцидентът стана популярен, като много фенове коментираха бързото възстановяване на Шакира. "Тя се справи с това като богиня, каквато е", написа един от феновете в X. "Страхотен пример за устойчивост! Надявам се, че не се е наранила", заяви друг човек.

Още: И звездите клюкарстват: Шакира издаде пред медиите тайна за Риана (ВИДЕО)

Шакира дори се пошегува сама със себе си, като сподели видео на падането си в своите Instagram Stories. "Тя е толкова истинска за това! Вместо да се срамува, сама решава да го сподели. Кралица, ако питате мен", написа друг фен.

Каръшкото турне на Шакира

Шакира стартира турнето си "Las Mujeres Ya No Lloran" в Рио де Жанейро, Бразилия, на 11 февруари. След първите два концерта тя отложи една от датите на турнето си на "Естадио Насионал" в Лима, Перу, поради това, че беше хоспитализирана заради проблем с корема. "Съжалявам, че трябва да съобщя на всички вас, че снощи трябваше да отида в спешното отделение заради коремни проблеми", написа тя в Instagram на 16 февруари. "Лекарите, под чиито грижи се намирам в момента, съобщиха, че не съм в достатъчно добро състояние, за да изляза на сцената тази вечер", продължава Шакира. "Много ми е тъжно, че няма да мога да изляза на сцената днес. Очаквах с нетърпение да се срещна отново с моите невероятни фенове тук, в Перу."

Снимка: Getty Images

Още: Медицинското досие на Шакира изтече в социалните мрежи

През март тя отмени още два концерта в Сантяго, Чили, заради проблеми със сценичната продукция. "Можете само да си представите колко болезнено е за мен като артист след толкова усилия да дойда в страна, която обичам, и да се наложи да препрограмирам шоуто си заради обстоятелства извън моя и на продуцентския ми екип контрол", написа тя в изявлението си.

Турнето на Шакира също така влезе в заглавията на вестниците заради посетителите, които са присъствали на концерта ѝ на 15 май на стадион "Метлайф" в Ню Джърси, за които се твърди, че са били изложени на морбили, припомня "Marca".