Синовете на Арета Франклин се борят за наследството ѝ пет години след смъртта ѝ

Кралицата на соула, която има четирима сина, нямаше официално, написано на машина завещание, въпреки че години наред имаше здравословни проблеми и се е опитвала да го направи. Но според законите на Мичиган все още е възможно да се вземат предвид други документи – написани от нея с драсканици, задрасквания и трудни за разчитане пасажи.

Спорът изправя един срещу друг синовете на звездата. Тед Уайт II вярва, че документ от 2010 г. трябва да контролира основно имуществото, докато Кекалф Франклин и Едуард Франклин предпочитат документ от 2014 г. И двата документа са открити в дома на певицата в предградие на Детройт, месеци след смъртта, която настъпи заради рак на панкреаса през 2018 г. Певицата беше на 76-годишна възраст.

Снимка: Getty Images

Франклин беше световна звезда в продължение на десетилетия, известна с хитове като "Think", "I Say a Little Prayer" и "Respect". След смъртта ѝ към нея се отнасят като към кралска особа, а тялото ѝ е транспортирано в ретрокатафалка "Кадилак" от 1940 г. до музей в Детройт, който хиляди хора посещават за поклонение през август 2018 г. "Тя беше дивата на народа", каза тогава социологът Майкъл Ерик Дайсън.

Веднага стана известно, че Франклин е починала без завещание, което означава, че четиримата ѝ синове вероятно трябва да си поделят активи на стойност милиони, включително недвижими имоти в предградията на Детройт, кожи, рокли, бижута и бъдещи хонорари от произведенията ѝ. Една от племенниците й - Сабрина Оуенс, се съгласи да бъде личен представител или изпълнител на наследствените имоти.

"Моят съвет е: действайте бавно, бъдете внимателни и умни", каза на синовете на Франклин нейният приятел, бизнесменът Рон Мотън, по време на погребението.

Месеци по-късно, през пролетта на 2019 г., работата с наследството се обръща с главата надолу. Оуенс съобщава, че в шкаф е намерено ръкописно завещание от 2010 г., а друго ръкописно завещание, датирано от 2014 г., е открито в тетрадка под възглавници на дивана в дома на Франклин.

Между документите има разлики, въпреки че и в двата се посочва, че синовете ще си поделят доходите от музика и авторски права. В по-старото завещание Уайт и Оуенс са посочени като съизпълнители и се казва, че Кекалф и Едуард Франклин "трябва да посещават бизнес курсове и да получат сертификат или диплома", за да се възползват от наследството.

Но във версията от 2014 г. името на Уайт е зачеркнато като изпълнител и на негово място е посочен Кекалф Франклин. Не се споменава за бизнес курсове. Според тази версия Кекалф Франклин и внуците му ще получат основния дом на майка му в Блумфийлд Хилс, който е оценен на 1,1 млн. долара, когато тя умира, но днес струва много повече.

"Това е перлата в короната", казва Крейг Смит, адвокат на Едуард Франклин.

Снимка: Getty Images

През 2014 г. Арета Франклин пише, че роклите ѝ могат да бъдат продадени на търг или да отидат в института "Смитсониън" във Вашингтон. И в двата документа тя посочва, че най-големият син, Кларънс, който живее под попечителство, трябва да бъде редовно подпомаган.

"Две несъвместими завещания - не могат и двете да бъдат взети предвид. В такива случаи по-новото завещание отменя предишното", казва Чарлз Макелви, адвокат на Кекалф Франклин, в съдебно заявление в полза на документа от 2014 г.

Но адвокатът на Уайт, Кърт Олсън, заяви, че завещанието от 2010 г. е нотариално заверено и подписано, докато по-късната версия е "само проект". "Ако този документ е бил предназначен да бъде завещание, тя трябваше да е положила повече грижи за него, а не да го пъхне в тефтер под възглавниците на дивана", каза Олсън.

Симаско - преподавател по право, заяви, че в Мичиган последните желания могат да бъдат изпълнени чрез неформално завещание. "Ако, както си седите една неделя следобед, започнете да пишете собственоръчно завещание - законът го позволява, стига да се спазват правилата: да е написано на ръка, да е датирано и подписано", каза той.

В продължение на пет години наследството на Арета Франклин е било поемано от трима изпълнители. Племенницата Оуенс се отказа през 2020 г., като се позова на "разрив" между синовете.

Тя беше наследена от Реджиналд Търнър, местен адвокат, който е бил и президент на Американската асоциация на юристите. Последният му счетоводен отчет през март показва, че през предходния 12-месечен период имотите на певицата са имали приходи от 3,9 млн. долара и подобен размер на разходите, включително над 900 000 долара за правни услуги на различни фирми, пише БТА.

Общата стойност на активите е определена на 4,1 млн. долара, предимно парични средства и недвижими имоти. Творческите произведения и интелектуалната собственост на Франклин са подценени само с условна номинална стойност от 1 долар.

От 2020 г. насам от наследството са изплатени поне 8,1 млн. долара на данъчните служби, които са изявили претенции след смъртта на певицата, показват съдебните документи.

