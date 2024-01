"Спешно отделение": Къде са актьорите от сериала сега? (СНИМКИ)

"Спешно отделение" продължи 15 сезона и помогна за стартирането на кариерите на много от актьорите, включително и на Джордж Клуни, който изигра д-р Дъг Рос.

Но какво се случи с актьорите след края на сериала?

Шери Стрингфийлд

Снимка: Getty Images

Стрингфийлд изигра д-р Сюзън Луис, един от първите герои, напускаща след сезон 3 през 1996 г.

По-късно тя се завръща през 2001 г. за сезон 8, но напуска завинаги сериала през 2005 г. след сезон 12.

Актрисата участва в The Stepfather, Night and Day, Престъпно поведение, Признанието и бягството, а на малкия екран се появи в Under the Dome и Criminal Minds: Beyond Borders. От 1998 до 2006 година, тя бе омъжена за Лари Е. Джоузеф. Двамата се радват на две деца - Фийби и Майло.

Джордж Клуни

Снимка: Getty Images

Клуни играеше д-р Дъг Рос в продължение на пет сезона, преди да напусне шоуто през 1999 г. Той се върна към ролята си през 2009 г. по време на последния сезон на сериала.

Оттогава носителят на Оскар участва в "Соларис", "Бандата на Оушън", "Изгори след прочитане", "Високо в небето", "Маската на властта" и още много други пълнометражни филми. Роденият в Кентъки актьор е също продуцент, режисьор и сценарист, както и носител на множество награди. Клуни режисира филмите "Лека нощ и късмет", "Момичето на отбора" и други. Става носител на награди „Еми“, „БАФТА“, „Златна камера“, „Европейска филмова награда“, „Сатурн“, две награди „Оскар“, три награди „Сателит“ и четири награди „Златен глобус“, номиниран е за „Бодил“ и „Златна мечка“.

Той бе женен за Талия Балсам от 1989 до 1993 г., а през 2014 г. се ожени отново за Амал Клуни. Джордж и Амал споделят близнаците Александър и Ела. ОЩЕ: Джордж Клуни: Успехът на Матю Пери в "Приятели" не му донесе никакво щастие

Маура Тиърни

Д-р Аби Локхарт на Тиърни се превърна в основна част от сериала в началото на 1999 г., като по-късно се омъжи за д-р Лука Ковач

Снимка: Getty Images

Д-р Аби Локхарт на Тиърни се превърна в основна част от сериала в началото на 1999 г.. Но след 10 сезона в ролята на здравен специалист по телевизията, Тиърни се озова в главната роля на реална медицинска драма: тя беше диагностицирана с рак на гърдата през 2009 г., само година след като напусна сериала. Актрисата си даде пауза от холивудската кариера, за да се подложи на мастектомия, последвана от три месеца химиотерапия. За щастие, повече от десетилетие по-късно, нейният живот и кариера се връщат в правилния път.

Лора Инес

Снимка: Getty Images

Д-р Кери Уивър на Инес се появява в 249 епизода, главно от 1994 до 2007 г., като в крайна сметка става началник на персонала.

След като напуска хитовия сериал, тя получава ролята на София Магуайър в The Event. Инес също е участвала и в Minority, The Good Neighbor и North Star. Появява се и в „Събудете се“ през 2012 г. и „Как да се измъкнем за убийство“ през 2019 г.

Родената в Мичиган актриса има повече от 15 режисьорски проекта, включително „Западното крило“, „Спешна помощ“, „Братя и сестри“ и „Как да се измъкнем за убийство“. Тя също е сценарист и продуцент на късометражния филм One Smart Fellow. Инес се омъжва за актьора Дейвид Брисбейн през 1988 г. и двамата се радват на сина си Кал и осиновената им дъщеря Миа.

Антъни Едуардс

Снимка: Getty images

Едуардс играе д-р Марк Грийн до сезон 8 през 2002 г. По-късно той повторя ролята си в епизода от 2008 г. "Heal Thyself" в сцени с ретроспекция. Участва в Big Sur, Consumed, Drew и Controversy, в допълнение към озвучаването на Echo в Planes.

През 2020-та година Едуардс продължи да се появява на екрана с видни роли в два драматични минисериала: Inventing Anna и WeCrashed. Носителят на "Еми" е и продуцент, работещ по Border Line, Temple Grandin и The Tricky Part. Неговите режисьорски кредити включват четири епизода от "Спешното отделение", Charlie’s Ghost Story и My Dead Boyfriend.

Едуардс се жени за Джанин Лобел през 1994 г.Двойката споделя четири деца: синът им Бейли и дъщерите им Есме, Уолис и Попи.