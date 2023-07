Стачката на актьорите се разраства: Ето кои звезди се присъединиха към протестите

Стачката обяви актрисата Фран Дрешър като президент на Гилдията на екранните актьори – Американска федерация на телевизионните и радио артисти. Тя си спечели верни фенове с главната роля в сериала "Гувернантката". Много издания отразиха "пламенната" ѝ реч, насочена срещу продуцентите. "Вие си поделяте богатството, защото не можете да съществувате без нас" каза тя, цитирана от Variety. "Това, което се случва тук, е важно, защото това, което се случва с нас, се случва във всички сфери на труда. Когато работодателите пускат акции на борсата и превръщат алчността в свой приоритет, забравят за основните сътрудници, които карат машината да работи".

Джордж Клуни, Том Круз, Сюзан Сарандън, Мат Деймън също подкрепиха стачката

"Това е повратна точка в нашата индустрия", написа Джордж Клуни в изявление за пресата. Двукратният носител на награда "Оскар" обърна внимание върху проблема, че "актьорите и сценаристите масово са загубили възможността да си изкарват прехраната". Той подкрепи и стачкуващите сценаристи. "За да оцелее нашата индустрия, това трябва да се промени. За актьорите това пътуване започва сега."

Том Круз е участвал в преговорите с Асоциацията на филмовите и телевизионните продуценти през юни. Според The Hollywood Reporter звездата от "Мисията невъзможна" е призовал да бъде обмислено по-добро регулиране на използването на изкуствен интелект в индустрията.

Актьорският профсъюз не иска да той бъде забранен, а да бъде регулирано, че всяко използване на образа на изпълнител за създаване на нещо ново се извършва с негово съгласие. Освен това от Гилдията искат да бъде гарантирано, че ако все пак бъде създадено някакво съдържание с помощта на изкуствен интелект, актьорът ще получи справедливо заплащане. Том Круз се е застъпил също и за каскадьорите.

Сюзън Сарандън, снимка: Getty Images

Сюзан Сарандън и Джейсън Съдейкис са на първа линия от началото на стачката на 14 юли. "Изкуственият интелект ще засегне всички. Ясно е, че нищо няма да се промени отгоре надолу, всичко ще зависи от нас отдолу.", каза Сарандън пред BBC.

Още звездни имена подкрепят протестните действия

"Ще бъде трудно за актьорите, за 160 000 актьори. Никой не иска спиране на работата, но ако нашето ръководство казва, че сделката не е справедлива, тогава трябва да се държим здраво. За много актьори това е разликата между това да имат или да нямат здравеопазване и ние трябва да направим това, което е правилно за тях", каза Мат Деймън, цитиран от Guardian.

Марк Ръфало призова колегите си да противодействат на "дебелите котки". Той предложи да бъдат пренебрегвани холивудските студия в полза на независимите филми. "Какво ще кажете за това всички да започнем да се снимаме в независими филми?", написа Ръфало в Twitter през уикенда. И пожела да има реална конкуренция като "създателите на съдържание изградят система за правене на филми и телевизия заедно със студията и стрийминг мрежите".

Кевин Бейкън сподели от първа линия, че за него изкуственият интелект е огромен проблем. Според него стачкуващите се борят също за "прозрачност" и "основно заплащане". Той добави, че показва подкрепа за актьорите от "работническата" и "средната" класа.

Снимка: Getty Images

Крисчън Слейтър се присъедини към стачката в Ню Йорк. Снимките за новия му филм "Хрониките на Спайдъруик" за Дисни+ приключиха преди стачката още през януари. Участието му в режисьорския дебют на Зоуи Кравиц "P***y Island" вероятно ще бъде прекратено, тъй като снимките започнаха през юни.

Актрисата и режисьор Оливия Уайлд също се включи към стачката в Ню Йорк. Актьорът от "Тор" Крис Хемсуърт публично подкрепи стачката в Twitter, подобно на Джейми Лий Къртис и Джесика Частейн. Той написа: "Това са трудни времена за толкова много хора в нашата индустрия и аз съм солидарен с моите колеги актьори в #SAGAftra, които стачкуват за по-добро бъдеще."

Хилари Дъф е забелязана сред стачкуващите в Лос Анджелис. Тя дори е заснета да пее "What Are Dreams Made Of" ("От какво са направени мечтите") - нейната емблематична песен от филма "Лизи Макгуайър". Певицата Аукуафина също се появи сред стачкуващите. Тя вече е и актриса, след като участва в озвучаването на "Малката русалка" на Дисни.

Екипът на "Опенхаймер" е съпричастен със стачката

Сред стачкуващите са и Килиан Мърфи, Робърт Дауни младши, Емили Блънт, Флорънс Пю, Рами Малек. Те напуснаха премиерата на филма "Опенхаймер" в Лондон в петък миналата седмица, след като беше обявена стачката, съобщиха световните агенции. Режисьорът на филма Кристофър Нолан каза, че няма да снима, докато тя продължава.

Боб Оденкърк от сериала "Обадете се на Сол", Манди Патинкин от сериала "Вътрешна сигурност" също участват в стачката, пише БТА.

Гилдията на актьорите иска увеличение на заплащането според инфлацията. Друго настояване е изплащане на възнаграждения при стрийминг, при телевизионни повторения, както и участие на членовете на Гилдията в продълженията на успешните продукции. Актьорите искат и увеличение на здравните и пенсионните си осигуровки и защита от употребата на изкуствения интелект.