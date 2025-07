Стиви Уондър с разтърсващо признание за слепотата си, което никой не очакваше

Стиви Уондър е музикален крал и истински легендарен изпълнител. Неговата постоянно разширяваща се визия и творческа работа, която изпъква с оригиналност, е установила стандарт и го е превърнала в музикален пионер. Уондър си е сътрудничил с всички - от Майкъл Джексън, Пол Маккартни и Тони Бенет до Арета Франклин, Рей Чарлз, Селин Дион, Ъшър, Марая Кери, Фарел Уилямс и Daft Punk. Справедливо е да се каже, че той продължава да надминава стандартите, които сам си е поставил в звукозаписното студио.

Стиви Уондър нарушава мълчанието си

Снимка: Getty Images

На концерта си в Кардиф миналата седмица Стиви Уондър зашемети феновете, когато най-накрая отговори на продължаващите от десетилетия слухове, че всъщност може да вижда. Заставайки на сцената, музикалната легенда отговори на спекулациите. 25-кратният носител на "Грами" говори с чувство за хумор и честност за слепотата си, която е развил малко след раждането си поради състояние, наречено ретинопатия на недоносеността.

Влиянието на Стиви Уондър върху музиката е неоспоримо - от "Superstition" до "I Just Called to Say I Love You". Но с този смел момент той напомни на всички, че отвъд слуховете неговото присъствие, талант и глас все още са така силни.

Легендарна кариера на легендарен музикант

Стиви Уондър през 1963 г., снимка: Getty Images

Стиви Уондър, който се ожени за трети път през 2017 г., е един от само тримата изпълнители в историята на "Грами", които печелят "Албум на годината" три пъти в кариерата си. Останалите са Пол Саймън и Франк Синатра. Роденият в Мичиган музикант е и един от най-успешните носители на "Грами" за всички времена с 25 награди. В хода на иновативната си кариера, продължаваща повече от 50 години, песните и изпълненията на Уондър смело преминават расовите и геополитическите граници. Издигайки понятието "музикант-активист" до нови стратосферни нива, артистизмът на Уондър е докоснал лично множество влиятелни световни лидери - от покойния Нелсън Мандела до семейството на Мартин Лутър Кинг-младши.

През 2009 г. Организацията на обединените нации дори определи Уондър за Пратеник на мира на ООН, като се фокусира специално върху хората с увреждания. Това назначение, направено от тогавашния генерален секретар Бан Ки-мун, признава дългогодишния ангажимент на Уондър към правата на човека и способността му да мобилизира подкрепа за важни каузи, пише "Marca".