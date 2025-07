Срути се жилищна сграда в Тбилиси, има жертви (ВИДЕО)

Двама души са загинали след срутване на сграда в грузинската столица Тбилиси. Министерството на вътрешните работи на Грузия разпространи изявление малко след инцидента на 14 юли, в което се казва, че при получаване на съобщение за срутване на жилищна сграда в близост до голям площад незабавно са били мобилизирани пожарникарите спасители и полицейските сили на Службата за управление на извънредни ситуации. "При пристигането си пожарникарите незабавно евакуираха гражданите от района около срутилата се сграда", гласи изявлението.

🇬🇪 A building collapses in Tbilisi — 2 people dead



Part of a derelict building near Vokzalnaya Square in the Georgian capital has collapsed. According to local authorities, several people were trapped under the rubble — two of them died, and another woman was hospitalized.… pic.twitter.com/IRF5UFtEMw