Удар по Москва и Санкт Петербург: Тръмп мислил за ракети, тествани в Иран. Русия погледна към голям украински град (ОБЗОР-ВИДЕО)

Голямата новина във войната на Русия срещу Украйна за последното денонощие е изявлението на американския президент Доналд Тръмп за оръжейни пакети за Киев и налагане на 100% мита върху вноса от Руската федерация и търговските ѝ партньори, при положение че диктаторът Владимир Путин не прекрати огъня до 50 дни: "Важното заявление" на Тръмп: Ако Русия не сключи сделка до 50 дни, ще направя това.

Тръмп обяви пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте във Вашингтон, че САЩ и Алиансът са постигнали споразумение оръжията за Украйна сега да бъдат доставяни за сметка на европейските партньори. Скоро 17 установки "Пейтриът" (Patriot) ще бъдат изпратени на фронта по силата на тази нова "сделка" - няколко европейски държави ще дадат своите остарели ПВО системи на Украйна, а САЩ ще ги замени с нови: Милиарди за нови ракети, нови Patriot: Зеленски е доволен след разговори с Тръмп и Рюте (ВИДЕО).

Запитан колко далеч е готов да стигне, ако Путин ескалира, Тръмп заяви: "Не ме питайте това. Искам да разреша тази война. Американците не умират в нея, но много хора умират. Искаме да я разрешим. Една силна Европа е нещо много добро. Искаме да защитим страната си. (...) Отново, това не е войната на Тръмп. Ние сме тук, за да се опитаме да я прекратим, да я разрешим и всичко останало. Никой не печели - това е загуба от всяка гледна точка. Това беше започнато от Байдън и други. И в тази ситуация този човек (Рюте, бел. ред.) върши чудесна работа", изтъкна републиканецът.

Trump: “Again, this isn’t Trump’s war. We’re here to try to end it, settle it, all of that. No one’s winning—it’s a loss from every angle. This was started by Biden and others. And in this situation, that guy (Rutte) is doing a great job.” pic.twitter.com/z2yZXuoaX9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 14, 2025

Asked how far he’s willing to go if Putin escalates, Trump dodged: “Don’t ask me that. I want to settle this war. Americans aren’t dying in it—but many people are. We want it resolved. A strong Europe is a very good thing. We want to protect our country.” https://t.co/OlpiN6i8J5 pic.twitter.com/QwdqkqmSNo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 14, 2025

Тръмп с послание към Путин

"Разговарях с повечето големи държави - те са много ентусиазирани. Готови са да стигнат далеч, много далеч. Попитахте колко далеч бих отишъл? Те са тези, които са готови да го придвижат. Те не искат това да продължава. За Путин това би трябвало да е от значение. Икономиката му е в лошо състояние. Той трябва да я поправи. Той може да спаси страната, но икономиката може да я унищожи - много хора са били съсипани по този начин. Той разполага с голяма страна за търговия. Ако използва активи вместо война, има огромен потенциал. Това е, което бих му казал", обърна се американският президент към руския диктатор на фона на заплахата от мита.

Trump: “I’ve spoken with most major countries—they’re very enthusiastic. They’re ready to go far, very far. You asked how far I’d go? They’re the ones ready to push it. They don’t want this to continue. For Putin, that should matter. His economy is in bad shape. He needs to fix… https://t.co/xRbFiBy2Cf pic.twitter.com/jWXXAAs4c5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 14, 2025

Още: Пукнатината между САЩ и НАТО, която може да изкуши Путин

Рюте, на свой ред, коментира мирните преговори в Истанбул между Русия и Украйна през май и юни: "Путин изпрати в Истанбул историк, а не преговарящи (съветника Владимир Медински, бел. ред.). Те разказваха историята на Русия от 1250 г. насам".

Междувременно генералният секретар на НАТО заяви, че има 100 000 убити руски войници на фронта тази година, повече западна противовъздушна отбрана и ракети са на път за Украйна, а Европа се активизира - Германия, Обединеното кралство, северните страни, Канада са в действие.

Още: Брутален пик на руските военни жертви в Украйна. Пропагандата на Путин плаши САЩ с ядрено оръжие (ОБЗОР - ВИДЕО)

Какви други оръжия се очакват от САЩ за Украйна?

Остава отворен въпросът какви други оръжия ще потекат към Киев - засега всичко е само медийна спекулация. Според CNN новият план на Тръмп включва изпращането на "пълен комплект" оръжия в Украйна чрез НАТО - освен батареи Patriot, вероятно той би включвал и ракети с малък обсег на действие, снаряди за гаубици и ракети "въздух-въздух" със среден обсег на действие. Съюзниците от НАТО ще закупят оръжията, след което ще ги прехвърлят на Киев, допълва телевизията.

Миналия месец Тръмп е обмислял да изпрати високоточни крилати ракети с голям обсег на действие "Томахоук" на Украйна, но засега те са изключени от списъка, съобщава The Washington Post, позовавайки се на свои източници. Все пак ракетите може да бъдат одобрени по-късно, ако президентът на САЩ реши да затегне гайките на Путин, добавя медията. С "Томахоук" американски бомбардировачи поразиха някои от иранските ядрени обекти по време на включването си в израелската операция "Изгряващият лъв" в края на юни.

Украйна отдавна иска оръжията, но при администрацията на Джо Байдън така и не ги получи: Зеленски възмутен: Поисках ракети "Томахоук" от САЩ, отвърнаха ми, че това е ескалация (ВИДЕО).

Тръмп към Зеленски: Защо не сте поразили Москва?

The Washington Post добавя и друг интересен детайл - по време на разговора със Зеленски миналата седмица Тръмп е попитал защо Украйна не е ударила Москва. Зеленски отговорил: „Можем - ако изпратите оръжията". Тръмп се съгласил, че по-голям натиск трябва да бъде насочен не само към Москва, но и към втория по големина руски град - Санкт Петербург.

Ако от Украйна бъдат изстреляни ракети "Томахоук", те могат да ударят Москва и Санкт Петербург. Те са едни от най-известните и ефективни крилати ракети в света, разработени в САЩ от компанията Raytheon. Били са използвани активно в Ирак, Сирия, Либия и на Балканите. Обикновено се изстрелват от кораби или подводници. Обсегът им е около 1600 км, а при някои модификации достига до цели 2500 км - около 7 пъти по-голям обхват от ATACMS. Скоростта им е дозвукова (≈ 880 км/ч). Бойната глава е до 450 кг, като може да бъде конвенционална или ядрена, въпреки че износът, който САЩ осъществяват, е само в неядрената версия. Навигацията е чрез GPS, TERCOM (терен), DSMAC (оптично разпознаване на цели).

Още: Тръмп отговори на Медведев за ядреното оръжие, напомни за ядрените подводници на САЩ и "Томахоук"

Има дори спекулации, че Тръмп обмисля възможността за доставка на ракети JASSM с голям обсег за Украйна. Базовата версия има обсег от приблизително 370 км, докато модификацията JASSM-ER може да достигне до 1000 км. Ракетите имат бойна глава от 450 кг и висока точност на насочване.

Германия официално е поискала от администрацията на Тръмп да предостави на Украйна още две батареи Patriot, съобщи министърът на отбраната Борис Писториус. Той заяви, че е постигнато споразумение с министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет за бързо и дискретно решаване на нерешените въпроси, посочва Bloomberg.

Шведският министър-председател Улф Кристершон приветства решението на Тръмп да даде възможност за доставка на по-модерни оръжия за Украйна и да засили икономическия натиск върху Русия. "Швеция, като един от най-големите донори на Украйна, ще продължи да подкрепя бързи и значителни доставки. Времето е от решаващо значение - единството може да спаси човешки животи", заяви премиерът на скандинавската страна.

Swedish PM Ulf Kristersson: “I welcome President Trump’s decision to enable more advanced weapons deliveries to Ukraine and increase economic pressure on Russia. Sweden, as one of Ukraine’s top donors, will continue supporting swift and substantial shipments. Time is… pic.twitter.com/Pi1BAx2NTr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 15, 2025

Още: Краде ли Европа тайните на най-голямата гордост на украинската армия?

Три причини, заради които Тръмп е сменил подхода към Русия

Тръмп рязко промени реториката си спрямо Русия и е имал поне три убедителни причини да го направи. Журналистът Дейвид Игнатиус, който специализира в международната политика, пише това в колонка за The Washington Post, като се позовава на свои информирани източници от САЩ. "Първо, Тръмп смяташе, че Путин не го уважава, като се преструва, че е готов за мир, но игнорира призива на американския президент за прекратяване на огъня. Второ, той видя ефективността на американската военна сила в използването на бомбардировачи B-2 и ракети "Томахоук" срещу Иран. Трето, той вярваше, че Путин ще преговаря само под заплахата от използване на по-голяма сила", пише журналистът.

"Както руснаците обичат да казват, Тръмп реши да "ескалира, за да деескалира". Тръмп направи правилния избор, като призна, че Путин няма да направи отстъпки, без да увеличи натиска. Но президентът избра и курс на ескалация, чиито рискове са неизвестни", отбелязва още той.

Още: Путин директно казал на Тръмп, че ще завзема още земи, САЩ може да реагират с далекобойни оръжия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Според Politico обаче Тръмп все още е убеден, че предимството във войната е на страната на Москва. „Визията на президента е, че Русия ще победи – въпросът е колко време ще отнеме това“, казва пред изданието висш служител на Белия дом при условие за анонимност. The Wall Street Journal обръща внимание на това зависи от това колко бързо НАТО придвижи оръжията до фронта. Допълнителната американска военна помощ за украинските сили ще пристигне на динамична, а не на статична фронтова линия, характеризираща се с продължаващи руски настъпателни операции, насочени към постигане на бавно маневриране, и с украински контраатаки в ключови фронтови зони, пише американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - ISW.

Междувременно държавният секретар на САЩ Марко Рубио съобщи, че приоритет на Тръмп остават преговорите за мир. Рубио е казал това пред външните министри на Франция, Германия и Великобритания, предават от пресцентъра на Държавния департамент.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Понижение във военната активност на фронта в Украйна отчита Генералният щаб на украинската армия. На 14 юли е имало 185 бойни сблъсъка, което е с 27 по-малко от предходното денонощие. Руснаците са хвърлили 154 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 34 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 39 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 5521 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 90 снаряда надолу. Руската армия е използвала 3842 FPV дрона "камикадзе", което е с около 346 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-висока интензивност отново има в Покровското направление – украинците твърдят, че са отбили 55 руски пехотни щурма там за денонощието. В спомагателното от юг Новопавловско направление са блокирани още 23 атаки. Иначе на второ място по най-голям брой сражения за пореден ден е Лиманското направление - с 27 нападения на силите на Путин. В Курска и Сумска област са станали 20 сблъсъка, а в Северското направление - 11. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сблъсъци за денонощието, твърди украинският генщаб.

Още: Зеленски обяви рокада в украинското правителство (ВИДЕО)

Руските сили наскоро напреднаха в източната част на Запорожка област близо до Гуляйполе - първата тактически значима активност в този район на фронтовата линия от лятото на 2023 г. насам, когато започна украинското контранастъпление. Геолокализирани кадри - към тях има и ВИДЕО 18 + - публикувани на 14 юли, показват, че руснаците са превзели Малиновка, която е западно от Гуляйполе. Руските сили засилиха дейността си в посока Гуляйполе в началото на май 2025 г. и напреднаха при Малиновка в края на юни.

Руското военно командване вероятно възнамерява да се възползва от неотдавнашния напредък в западната част на Донецка област, за да напредне на запад към Днепропетровска и Запорожка област, анализира ISW. В средата на юни 2025 г. руските сили осъществиха поредица от тактически значими настъпления по магистрала Н-15 Курахово-Запорожие, особено югоизточно от Новопавловка - край Богатир и Одрадно, и южно от Новопавловка - край Комар. През последния месец руснаците постепенно напредват все повече на запад от Богатир и на север от Комар - с около 20 км от Богатир до Новохатско (югозападно от Новопавловка) между 14 юни и 14 юли, или средно около 670 м на ден през последния месец. Данни на базата на геолокализация показват, че руските сили са извършили незначителни настъпления в Днепропетровска област - в посока Новопавловка, но са съсредоточили настъплението си главно на запад към Великомихайловка и Гавриловка (и двете са югозападно от Новопавловка).

Руското военно командване също така наскоро прехвърли елементи от 40-а пехотна бригада на ВМС (Тихоокеански флот) и Центъра за съвременни безпилотни технологии „Рубикон“ от Курска област в западната част на Донецка област, което показва, че се предприемат стъпки за укрепване на руската Източна групировка на силите, вероятно преди бъдещо навлизане в южната част на Днепропетровска област. В момента руската Източна групировка на силите наблюдава фронтовата линия от Новопавловка до източната част на Запорожието и вероятно ще командва силите, участващи в руско настъпление там, посочват още американските експерти от института.

Още: Любимец на Тръмп го изложи за Иран и забърка каша с оръжието за Украйна. Последствия за фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руските сили са установили широка и предимно равна фронтова линия в граничната зона на Донецка, Днепропетровска и Запорожка област, която се простира от Малиновка до Зелени хай, откъдето руските сили биха могли да атакуват към Гуляйполе, Великомихайловка и Гавриловка. Руското военно командване може да възнамерява да атакува в западна посока през Днепропетровска и Запорожка област, ако руските командири преценят, че повечето от отбранителните укрепления на фронтовата линия на Украйна са ориентирани от изток на запад срещу атаки от юг, а не от север на юг срещу атаки от изток. Руснаците може да се опитат да използват магистралата H-15 Курахово-Запорожие, за да осъществят бърз напредък и да установят удобни маршрути за снабдяване от окупирания град Донецк. Руските сили, настъпващи на запад от Зелени хай, ще трябва да пресекат обаче няколко реки, включително Хайчур, Солона, Верхня Терса и Вовча. Руснаците ще трябва да пресекат и магистралите Т-0408 Преображенка-Новомиколаевка и Т-0401 Покровск-Гуляйполе и да превземат няколко града, чието предвоенно население е сравнимо с това на Часов Яр. А самият Часов Яр още не е превзет въпреки продължаващите от май 2024 г. офанзивни усилия.

Изключително малко вероятно е руските сили да напреднат бързо през приблизително 150 км от сегашните си позиции в Новохатско до град Запорожие, като се има предвид сегашното темпо на руския напредък, и вероятно ще трябва да положат многогодишни настъпателни усилия, за да напреднат към Запорожие. Руснаците вероятно ще се опитат да напреднат в такъв обсег от Запорожие, че да могат да го обстрелват с артилерия - т.е. от Камянско (на около 35 км южно от Запорожие), но вероятно ще се сблъскат със значителна украинска отбрана. Руските сили вероятно ще се борят и за превземането на град Запорожие поради големината на града и почти сигурния факт, че украинските сили ще защитават сериозно регионалната столица. Руснаците не са превземали град с такива размери от първоначалния напор в началото на пълномащабното нахлуване през 2022 г. Тази оценка на ISW предоставя един от възможните пътища, които руското военно командване може да предприеме, за да постигне докладваната си цел да завземе значителни райони от южната част на Днепропетровска област и останалата част от Запорожка област през 2026 г.

Още: Руска атака с дронове подпали Запорожие ден преди нови мирни преговори (ВИДЕО)

Украинските сили контраатакуват в ключови райони на фронта, за да забавят руското напредване, и все пак нанасят значителни загуби на руските военни. През февруари и март 2025 г. украинските сили проведоха серия от ограничени контраатаки срещу настъпващите руски сили в направленията Константиновка и Покровск, които принудиха руските части да се прегрупират и забавиха руския напредък в тези райони. Продължаващите успешни украински контраатаки и отбранителни операции в направленията, изглежда, са принудили руското военно командване да преоцени плана си за атака на Константиновка, което е предизвикало приоритизиране на руските настъпления - те заобикалят украинския крепостен пояс от югозапад. Украинските сили също така успешно контраатакуват в направленията Купянск, Лиман и Северск и през последните дни са си върнали ограничени позиции в тези направления. Според съобщенията украинските сили са обкръжили някои руски позиции в северната част на Сумска област при свои контраатаки - например в Кондратовка.

Югозападно от Новопавловка ВСУ също имат потвърден напредък - там те са си върнали позиции в източната част на Товсте, или Толстой, както и в западната част на Поддубно. В северозападната част на Камянско също има украинско връщане на земя - става въпрос за най-западния район на Запорожка област. Там и руснаците обаче напредват - на една от улиците в северната част на Камянско.

Руските сили напредват и североизточно от град Суми - в западната част на Юнаковка. В най-тежкия сектор от фронта - Покровското направление - войските на Путин засилват натиска при Федоровка и югозападно от Разино. Това е районът, намиращ се североизточно от град Покровск. И по източния фланг на града има определени руски успехи - при Новоикономично, по-конкретно - в североизточната част на населеното място. А в Торецкото направление има потвърден напредък на руснаците северно от град Торецк - северозападно от Дачно, също така западно от Торецк - при Новоспаско, и в централната част на Яблуновка, т.е. северозападно от град Торецк.

Принуждаването на Путин да се откаже от сегашната си теория за победа и да се съгласи да прекрати войната при разумни условия изисква украинските сили да спрат руските настъпления и да започнат да си възвръщат оперативно значими райони. Западната помощ, предоставена в подкрепа на тези усилия, е от съществено значение за ускоряване на края на войната, прави оценка ISW. Навременната и надеждна военна помощ на Запада за Украйна, съчетана със засилен икономически натиск, е необходима, за да се стигне до край на войната при условия, удовлетворяващи САЩ, Европа и Украйна, гласи още анализът.

Междувременно украинските дронове отново не оставиха на мира Русия през нощта - припомнете си: Военният завод в Елец стана любим на украинските дронове, Воронеж също не успя да спи (ВИДЕО).