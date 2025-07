Ирония в три думи: Марая Кери каза всичко за сватбата на Джеф Безос (ВИДЕО)

Понякога най-феноменалните отговори идват с най-малко думи. Това сякаш е запазена марка за Марая Кери – поп дивата, която неведнъж е показвала, че няма нужда от излишна драма, за да остави силно впечатление. А когато става въпрос за бляскаво грандиозно събитие като сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес, всеки коментар по темата е абсолютна сензация. Припомняме, че Чарлийз Терон срази двойката с изказването си, а в началото на юли Марая Кери иронично подходи към събитието.

По време на кратка среща с папараци в Ню Йорк, на 4 юли, звездата беше попитана за шумно обсъжданата сватба на Джеф Безос, която се състоя в края на юни. Видеото, публикувано от TikTok акаунт, показващ кадри с различни знаменитости, бързо обиколи различни медии. Докато стилно облечената Марая върви към своя автомобил, придружена от охрана, репортер я пита как е прекарала уикенда си за 4 юли. А след това последва директният въпрос "Какво мислите за сватбата на Джеф Безос?"

Без колебание, без излишни обяснения, Марая отговори: "Не бях там."

Същият журналист продължи с любопитство и настоятелно попита не е ли получила покана. Това обаче не стана ясно, тъй като изпълнителка изобщо нямаше намерение да дава обяснения и не реагира почти на провокацията.

"О, не превръщай това в онова!", отвърна тя.

В коментарите под оригиналното видео в TikTok феновете се възхищаваха на реакцията ѝ към папараците, хвалейки я за непринудения отговор и начина, по който показа пълна неутралност.

