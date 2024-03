Светльо Витков с брутален коментар за "Като две капки вода" и имитацията на Елена Атанасова

Още: Веселин Маринов съсипа Димитър Рачков: Сравни го с Алф

Актрисата, позната на телевизионните зрители от сериала "All Inclusive", получи за задача да изпее песента "Let me da te love you" в емблематичния образ на Светльо Витков. Имитацията не беше никак лесна, но Елена сериозно се постара. Самият Витков обаче не се въздържа и написа коментар във Facebook, който гласи: "Като се гледам в Капките… Грозен Фантомас или Емо Чолаков, който трябва да спре хляба!".

Разбира се, този коментар предизвика доста коментари, а единият гласеше, че зрителите са искали да го видят в публиката. Отговорът на Светльо Витков обаче бе категоричен: "Не бях поканен.".

И друг път е имало сърдити

Имитациите в "Като две капки вода" обикновено предизвикват усмивки, но не за първи път се случва български изпълнител да остане недоволен от образа си в предаването. Припомняме, че миналата година Кичка Бодурова беше възмутена от имитацията на Христо Гърбов.