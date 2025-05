Тайна, пазена цели 48 години: Фреди Меркюри има дъщеря

Фреди Меркюри има дъщеря, чието съществуване е било пазено в тайна в продължение на 48 години, твърди нова биография на рок легендата, съобщиха редица британски издания. Фронтменът на Queen е заченал детето неволно по време на любовна афера със съпругата на близък приятел през 1976 г., сочи книгата "Love, Freddie" ("С обич, Фреди"). Приятелят му е бил в командировка, а майката католичка, не е искала аборт. Само родителите, сестрата, колегите от групата и дългогодишната му спътница Мери Остин са знаели за раждането.

Повече за тайната дъщеря на Меркюри

Предполагаемата дъщеря на Меркюри сега е на 48 години и живее в Европа, където работи в областта на медицината и самата тя е майка. Тя е споделила историята си с авторката на книгата Лесли-Ан Джоунс. Жената е казала на Джоунс, че е отгледана от любящо семейство, но винаги е знаела, че Меркюри е неин баща. Тя е живяла с майка си и доведения си баща в дома им, където, по необичайна уговорка, е била отделена стая за Меркюри. Рок звездата е разговарял с дъщеря си ежедневно, докато е бил на турнета.

"С обич, Фреди" включва бележка от жената, известна само като Б.. Откъс, публикуван в "Дейли мейл" гласи: "Обстоятелствата около моето раждане може да изглеждат според стандартите на повечето хора необичайни и дори скандални. Това не бива да е изненада. Това обаче никога не го е отклонявало от ангажимента му да ме обича и да се грижи за мен. Той ме ценеше много".

"Фреди Меркюри беше и е мой баща. Имахме много близка и любяща връзка от раждането ми до последните 15 години от живота му", гласи друга бележка от тайната дъщеря на музиканта.

За дневниците на музиканта

Преди да почине през 1991 г., Меркюри дал на дъщеря си 17 тома от личните си дневници. Дневниците били пазени в тайна години наред, но били предадени на Джоунс, формирайки основата на нейната книга.

Певецът започва да пише дневниците си на 20 юни 1976 г., когато за първи път научава за бременността, два дни след като Queen издават сингъла си "You’re My Best Friend" от албума си от 1975 г. "A Night at the Opera".

Той описва детството си в Занзибар, където е роден като Фаррух Булсара, в семейство на индийски парси, на 5 септември 1946 г. и посещава училище-интернат в британски стил в Индия. В дневниците се описва и как семейството е било принудено да избяга от Занзибар по време на революцията от 1964 г., преди да се установи в Мидълсекс, северозападен Лондон. Той пише за последно на 31 юли 1991 г., тъй като здравето му се влошава. Певецът почина на 45-годишна възраст от бронхиална пневмония, причинена от СПИН.

В друго писмо, включено в книгата, дъщеря му обяснява причините си да споделя дневниците на Меркюри след 30 години.

"След повече от три десетилетия лъжи, спекулации и изопачавания е време да дадем думата на Фреди. Тези, които са знаели за моето съществуване, са запазили най-голямата му тайна от лоялност към него. Това, че избирам да се разкрия сега е мое решение и само мое. В никакъв момент не съм била принуждавана да го направя. Той повери колекцията си от лични тетрадки на мен, единственото си дете и най-близкия си роднина, писмения запис на личните си мисли, спомени и чувства за всичко, което беше преживял.“

Джоунс каза, че Б. се е обърнала към нея за първи път преди три години. Тя каза пред "Дейли Мейл": "Инстинктът ми беше да се съмнявам във всичко, но съм абсолютно сигурна, че тя не е фантазьорка. Никой не би могъл да фалшифицира всичко това. Защо би работила с мен три години и половина, без никога да поиска нищо?"