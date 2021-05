Тузара ще участва в новите епизоди на "Сексът и градът"

Вероятно няма човек, който да не е разбрал за завръщането на сериала „Сексът и градът“ (Sex and the City), от който предстои да видим нови 10 епизода, всеки с продължителност 30 минути.

Един от най-важните персонажи - Тузара, любимият на Кари Брадшоу, също ще вземе участие в новите серии. Това съобщи продуцентът Майкъл Патрик Кинг, който каза: "Развълнуван съм да работя отново с Крис. Как бихме могли да добавим нова глава в „Сексът и градът“ без Тузара?"Персонажът, в чиято роля е актьорът Крис Нот, участва в хитовия сериал от края на 90-те години, както и в двата филма, в които историята беше продължена.Изглеждаше съвсем логично той да се върне, но появата му беше под въпрос до последно, след като таблоидният сайт Page Six написа, че актьорът няма да се върне в ролята на емблематичния герой. Тогава Нот намекна в социалните мрежи, че това не е истина, но досега нямаше официално потвърждение за завръщането му. За съжаление обаче в новите епизоди няма да видим Ким Катрал в култовата ролята на Саманта Джоунс. Актрисата категорично отказа да се появи отново. А колежката й Сара Джесика Паркър обяви, че не търсят заместник на скандалната героиня и допълни:„Не търсим човек за четвърта роля – имаме си Ню Йорк. Ще има куп нови персонажи.“ Продукцията ще има и полово неутрален герой.Предполага се, че сценарият на новите епизоди ще е адаптиран от неосъществения сценарий на „Сексът и градът 3“. Поредната глава в историята на Кари Брадшоу и трите й приятелки беше написана преди години, но заради отказа на Катрал да се върне, работата по филма прекъсна. В новата поредица, озаглавена „И просто така...“ (And Just Like That...) ще има и персонаж от небинарен пол, разкриват от платформата HBO Max, на която ще се излъчва сериалът. В ролята на Че Диаз влиза актрисата Сара Рамирез, която зрителите познават като д-р Кали Торес от „Анатомията на Грей“.Темата за пандемията от COVID-19 също ще бъде част от сюжета, разкри Сара Джесика Паркър, която не само играе главната роля, но е и продуцент на поредицата.Припомняме, че за новите епизоди на „Сексът и градът“ стана ясно в началото на 2021 година. А HBO Max обяви, че поредица ще бъде с участието на Сара Джесика Паркър, Синтия Никсън и Кристин Дейвис, но героините им ще са с 20 години по-възрастни.