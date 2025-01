Участници в Dancing Stars са на финала на шоуто във Виетнам (ВИДЕА+СНИМКИ)

Миналата година телевизионният формат Dancing Stars се завърна с бляскав нов сезон в ефира на bTV. След финала на изданието част от професионалните танцьори получиха покана да участват в подобен танцов формат във Виетнам. Димитър Георгиев - Джими, който партнира на DARA, и Кристиян Йорданов, който бе танцовият партньор на Мила Роберт, успяха да стигнат до финала на виетнамския танцов формат Bước Nhảy Hoàn Vũ, базиран на британското телевизионно риалити състезание Strictly Come Dancing (част от Dancing With The Stars). А победителят ще бъде ясен до няколко дни.

Танци в риалити формат

В интервю в предаването COOLt Джими и Крис, който за пети път участва в Dancing Stars Виетнам, разказаха за преживяването. "Тази година не беше точно Dancing Stars. Бяхме в риалити предаване, което беше на запис. Когато отидохме там, на място, разбрахме, че най-пикантното нещо е, че няма да бъдат само виетнамки - бяха шест виетнамски звезди и шест корейски звезди. За първи път се направи изцяло женски формат" - обясниха момчетата.

Всички професионални танцьори са българи. "В началото имахме солови изпълнения на всичките десетина български танцьори и всичките дами", разкриха Крис и Джими. Следва и интересната част: "Ние трябваше да си избираме партньорките, както и те нас. И беше момнет, в който можехме да гласуваме с коя партньорка искаме да танцуваме". Именно това е бил и моментът, в който "се случва драмата и шоуто се превръща в риалити". От интервюто стана ясно, че на определени етапи е имало възможност за смяна на парньора, а "това създава интрига и вътрешна нервност" сред участниците.

Финалът на танцовия формат ще бъде да 25 януари и очакваме да разберем коя танцова двойка ще бъде големият победител.

