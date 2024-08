В един ден починаха майката и сестрата на Марая Кери

Майката на Марая Кери - Патриша, и сестра ѝ Алисън са починали в един и същи ден през уикенда, стана ясно от официално изявление към медиите. "Сърцето ми е разбито, че загубих майка си през изминалия уикенд. За съжаление, при едно трагично стечение на обстоятелствата, и сестра ми загуби живота си в същия ден", написа още Кери.

Певицата, носителка на "Грами", заяви, че се е чувствала благословена да прекара време с майка си в седмицата преди смъртта ѝ, и помоли за уединение. Все още няма подробности за причините за смъртта на майката и сестрата на Марая.

Сложните семейни отношения

87-годишната Патриша е бивша оперна певица и вокален педагог от ирландско-американски произход. В мемоарната книга на Кери от 2020 г. "Значението на Марая Кери" петкратната носителка на наградата "Грами" описва подробно сложните отношения с майка ѝ, като казва, че това ѝ е причинило "толкова много болка и объркване".

55-годишната Кери заявява, че конкуренцията е застанала между тях. Професионалната ревност "идва с територията на успеха, но когато човекът е майка ти и ревността се разкрива на такава крехка възраст, това е особено болезнено", сподели тогава тя, но говори и за дълбоката си любов към майка си, като пише в посвещението: "На Пат, моята майка, която, въпреки всичко, вярвам, че е направила най-доброто, на което е способна. Винаги ще те обичам по най-добрия начин, на който съм способна."

В интервю с Гейл Кинг през 2022 г. певицата заяви, че "определено" е била засегната от критиките на майка си, когато е растяла. Тя добави, че винаги е отдавала дължимото на майка си за това, че я е приобщила към музиката.

Отношенията на Кери с по-голямата ѝ сестра Алисън, 63-годишна, също са сложни. В мемоарите си тя пише, че се е отчуждила от нея и брат си Морган, като казва, че за нея е било "емоционално и физически по-безопасно да няма никакъв контакт". След излизането на мемоарите Алисън съди Кери за 1,2 млн. долара за "огромно емоционално страдание", наричайки я "отмъстителна". Бащата на певицата, Алфред, умира през 2002 г. от рак на 72-годишна възраст.

Кери е считана за една от най-успешните певици в световен мащаб. Нейният празничен сингъл "All I Want For Christmas Is You" е най-продаваната коледна песен на изпълнителка за всички времена. Тя държи рекорда за най-много номер едно сингли на солов изпълнител в Billboard Hot 100 - 19 песни, продала е над 220 милиона плочи по целия свят и е била съдия в състезателното шоу American Idol, припомня БГНЕС.

