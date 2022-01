Вижте новата приятелка на Брад Пит (СНИМКИ)

Брад Пит има нова жена в живота си. 58-годишният секссимвол има връзка с шведската певица Лике Ли, твърди в. "Сън".

35-годишната изпълнителка всъщност живее на няколко минути с кола от имението на актьора в Лос Фелиз, Лос Анджелис.

Двамата са заедно от миналото лято, но са успели да запазят романса си в тайна.

"До момента връзката на Брад и Лике не беше разкрита, тъй като двамата са съседи, което е много удобно и за двамата. За него е супер, че жената, която харесва, живее толкова близо до него", каза източник пред изданието.

ВИЖТЕ КАК ИЗГЛЕЖДА ТУК!

Певицата, която преди време се пошегува, че трябва да отиде на терапия заради романтизма си, миналата седмица е била забелязана да вечеря с Брад в холивудския ресторант "Mother Wolf".

Лике Ли е родена на 18 март 1986 в шведския град Юстад. Майка ѝ е фотографка, а баща ѝ е член на пънк-реге бандата Dag Vag. Семейството ѝ се премества в Стокхолм, когато е малка. Когато е на 6 години, те се преселват в Португалия, където живеят 5 години. Пребивавали са също в Мароко, Непал и Индия. Когато навършва 19, Лике заминава за Ню Йорк, за да преследва мечтата си. Стилът ѝ е смесица между инди поп, поп и електронна музика.

През 2008 издава първия си албум, "Youth Novels", последван от "Wounded Rhymes" (2011), "I Never Learn" (2014) и "So Sad So Sexy" (2018).

На 12 февруари 2016 се ражда синът ѝ Дион, чийто баща е музикантът Джеф Баскър. Три седмици след неговата поява на бял свят майка ѝ умира, което я съкрушава. Казва, че последният ѝ студиен албум е вдъхновен от този труден период.

Припомняме, че Брад Пит и Анджелина Джоли се разделиха преди малко повече от 5 години. Двамата все още водят съдебни битки заради децата им. 46-годишната актриса настоява за еднолично попечителство над Пакс (17), Захара (16), Шайло (15), Нокс и Вивиан (12). Най-голямото им дете, Мадокс, вече е на 19 години и е пълнолетен.