Виктория Бекъм засне тайно съпруга си (ВИДЕО)

Виктория Бекъм се подигра на шега на съпруга си Дейвид, докато тайно го снима как пее "All I Want For Christmas Is You" на Марая Кери.

48-годишната бивша певица публикува видео в Instagram, за да сподели как съпругът ѝ си припява празничния хит от 1994 г., без той дори и да подозира, че го снимат. На видеото се вижда как Дейвид се наслаждава на чаша кафе, докато седи на кухненския плот и тихо си припява песента, която звучи в дома им. Виктория, която стана популярна с момичешката група Spice Girls, каза: "Ти се бореше с тази висока нота, нали?". Тогава Дейвид, който не беше впечатлен, попита Виктория: "Какво правиш?", докато тя продължаваше да записва неговото изпълнение на "All I Want For Christmas Is You". Привидно опитвайки се да докаже, че съпругата му греши, той направи всичко възможно да достигне високата нота на Марая в припева на празничната класика. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

