Владимир Зомбори в образа на Джъстин Тимбърлейк отвя конкуренцията в "Като две капки вода"

Ето кои са участниците, които ще се борят този сезон за победата в "Като две капки вода": Иво Аръков, Християна Лоизу, Владимир Зомбори, попфолк певицата Мария, Наско от Б.Т.Р., Елена Атанасова, Джулиана Ган и Панайот Панайотов.

Снимка: Като две капки вода/Facebook

Този сезон в журито са дежурните Хилда Казасян, Димитър Ковачев-Фънки, Веселин Маринов, а новото попълнение е Любо Киров. За смелчаците, приели да имитират български и световни звезди, ще се грижат Етиен Леви, Александра Енева, а този сезон за актьорските превъплъщения ще им помага Владимир Михайлов.

Победител в първия епизод на сезон 12 стана актьорът Владимир Зомбори в образа на Джъстин Тимбърлейк.

Още: Огромна новина за новия сезон на "Като две капки вода"

Как преминаха първите имитации

Първи на сцената се качи актьорът Иво Аръков в образа на Pitbull и песента "Fireball". Изпълнението му не беше кой знае какво, но и самата песен не предполага някакви особени певчески умения.

Християна Лоизу като Селин Дион, снимка: Като две капки вода/Facebook

След актьора на сцената на "Като две капки вода" се качи певицата Християна Лоизу. Тя бе избрала да се превъплъти в образа на голямата Селин Дион и нейното изключително парче "It's All Coming Back to Me". Песента е доста сложна, но Християна се справи чудесно и на моменти доста се доближи до тембъра на Селин Дион, а публиката се изправи на крака, за да я аплодира.

Владимир Зомбори бе третият участник в новия сезон на "Като две капки вода". Той бе избрал образа на Джъстин Тимбърлейк и парчето "Sexyback". Изпълнението му беше добро и бе пълно с танци, което допълнително затрудни актьора. В крайна сметка и журито, и зрителите, и менторите, и част от колегите му по имитации решиха, че именно той се е представил най-добре в първата вечер в Сезон 12 на "Като две капки вода" и го обявиха за победител.

Тази година представителката на попфолк жанра е Мария и именно тя се качи на сцената на Капките четвърта поред. Тя бе избрала да влезе в образа на Елени Фурейра и песента ѝ от "Евровизия" "Fuego". Изненадващо Мария се представи сравнително зле, но вероятно притеснението е изиграло основна роля в първата вечер.

Атанас Пенев като Стивън Тайлър от Aerosmith, снимка: Като две капки вода/Facebook

След нея дойде ред на Атанас Пенев или Наско от Б.Т.Р. Любимият рокаджия на България беше избрал в първия епизод на Сезон 12 на "Като две капки вода" "Living on the Edge" на Aerosmith и образа на Стивън Тайлър. Наско се опита максимално да избяга от собствения си глас и на моменти успя.

Елена Атанасова като Пинк, снимка: Като две капки вода/Facebook

Следваща на сцената на "Като две капки вода" се качи актрисата Елена Атанасова от сериала "All Inclusive". Тя "влезе в кожата" на Пинк и песента ѝ "So What". Елена раздвижи сцената и загатна, че може и да изненада със следващите си изпълнения.

Джулиана Гани бе следващата звезда, която излезе на сцената на имитациите. Тя бе избрала фолк шлагера на Тони Дачева "Шоколади бонбони". Всъщност Джулката, както я наричат всички, изпя парчето доста близко до оригинала.

Панайот Панайотов също се включи в надпреварата за най-добра имитация, а, оказа се, той е най-възрастният участник в историята на "Като две капки вода". Панайотов се превъплъти в образа на Том Джоунс и песента "I'll Never Fall In Love Again". А дали напред в предаването ще му се падне да имитира Кичка Бодурова ще разберем скоро.

Още: Най-добрите имитации на Владимир Михайлов в "Като две капки вода" (ВИДЕО)