Всички номинирани за "Оскар" се събраха на едно място (СНИМКИ+ВИДЕО)

Смята се, че "Опенхаймер" води надпреварата за най-добър филм на наградите "Оскар" на 10 март, но Спилбърг – продуцент на съперничещия филм "Маестро" – каза, че годината е била знаменателна не само заради драмата за атомната ера на Кристофър Нолан. "Това беше страхотна и еклектична година за филми – една от най-добрите години по отношение на високо качество, по мое мнение, за последното десетилетие", каза той пред АФП.

"Маестро" - биографичният филм на Брадли Купър за легендарния диригент и композитор Ленард Бърнстейн, "е триумфът на Брадли", каза още Спилбърг.

Още: Обявиха номинациите за "Оскар" 2024: "Опенхаймер" е фаворит с 13

Двата филма са част от разнообразна кратка селекция за най-добър филм, включително спечелилия 1 милиард долара "Барби" до фестивални хитове като "American Fiction", "The Holdovers", "Минали животи" и "Зона на интерес".

This year's #Oscars nominees came together for the annual Academy Award nominees luncheon. https://t.co/Btk7LBezuT