Въпреки болестта: Селин Дион все още иска да се върне на сцената

55-годишната Дион разкри за първи път през декември 2022 г., че е диагностицирана със синдрома на скования човек (SPS), който причинява скованост на мускулите на торса, ръцете и краката, като е известно, че шумът или емоционалният стрес предизвикват спазми.

"Опитите да преодолея това автоимунно заболяване бяха едно от най-трудните преживявания в живота ми, но оставам решена един ден да се върна на сцената и да живея възможно най-нормален живот", заяви Дион в публикация късно в петък по случай Международния ден за повишаване на осведомеността за SPS.

"Искам да изпратя своето насърчение и подкрепа на всички хора по света, които са били засегнати от SPS. Искам да знаете, че можете да се справите! Ние можем да се справим!" - добави носителката на "Грами" и изпълнителка на хитове като "My Heart Will Go On" и "Because You Loved Me".

"Дълбоко съм благодарна за любовта и подкрепата на моите деца, семейство, екип и всички вас!" - допълва тя в поста, придружен от снимка, на която се усмихва широко и позира с тримата си сина.

Няма лек за синдрома на скования човек, който е прогресивен, но лечението може да помогне за контролиране на симптомите. По данни на Националния институт по здравеопазване на САЩ SPS засяга два пъти повече жени, отколкото мъже.

През май миналата година Дион беше принудена да отмени поредица от концерти, планирани за 2023 г. и 2024 г., като заяви, че не е достатъчно силна, за да прави турнета.

За последен път Дион се появи на публично място на наградите "Грами" през февруари, когато изненадващо се появи, за да връчи наградата за албум на годината на Тейлър Суифт.

През януари Дион обяви, че ще направи пълнометражен документален филм за състоянието си, който ще се излъчва по Amazon Prime Video, за да помогне за повишаване на обществената осведоменост

През десетилетната си кариера Дион е продала повече от 250 милиона албума. Световното турне "Courage World Tour" на родената в Квебек звезда започна през 2019 г. Дион беше завършила 52 концерта, преди пандемията от Ковида-19 да спре останалите, пише БГНЕС.

