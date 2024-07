Закопчаха Уиз Калифа на концерт в Румъния: Пушил марихуана на сцената (ВИДЕО)

Американският рапър Уиз Калифа е обвинен в незаконно притежание на наркотици. Той е употребил канабис на сцената по време на изпълнение на крайморски фестивал в Румъния, съобщиха прокурори, цитирани от АФП.

Хип-хоп звездата е бил хедлайнер на фестивала "Beach, Please!" в румънското село Костинещ на брега на Черно море, когато е хванат с наркотикa, казват прокурорите. Канабисът се счита за "рисков наркотик" в Румъния и притежанието му се наказва с до десет години затвор.

Видеоклипове, публикувани в социалните медии, показват как рапърът по време на своя концерт вади голяма свита цигара с марихуана и я пали на сцената, а след това е изведен от мястото на събитието от румънските власти. "По време на изпълнение на музикален фестивал, проведен в Костинещ, е установено, че обвиняемият е притежавал повече от 18 грама канабис и е консумирал на сцената друго количество под формата на ръчно направена цигара", каза румънската Дирекция за борба с организираната престъпност (DIICOT).

Източник, близък до разследването, потвърди, че Уиз Калифа, заедно с други хора, е бил отведен за разпит сутринта на 14 юли. Впоследствие на изпълнителя е било повдигнато обвинение, но не е бил задържан под стража, каза още източникът. По данни на прокуратурата разследването на музиканта продължава.

Реагирайки на темата, рапърът написа в X, че не е искал да прояви неуважение към Румъния, като е запалил цигарата на сцената. "Те бяха много уважителни и ме пуснаха да си тръгна. Скоро ще се върна. Но следващия път без толкова голям джойнт", добави той.

Last nights show was amazing. I didn’t mean any disrespect to the country of Romania by lighting up on stage. They were very respectful and let me go. I’ll be back soon. But without a big ass joint next time