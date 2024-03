Звезда от Netflix загина в катастрофа само на 27 години

"Неговата топлина ще продължи да се носи от тези, които той обичаше най-много. Молим ви да уважите желанието на семейството за уединение, докато скърбят за загубата на любимия си син и брат", се казва още в съобщението на близките.

Не се смята, че някой друг е замесен в този трагичен инцидент.

Чанс участваше в ролята на Андре Андерсън в "Gen V" заедно с Джаз Синклер, Лизи Бродуей, Мади Филипс и Лондон Тор. След смъртта му продуцентите на сериала отложиха предстоящия втори сезон и направиха прочувствено изявление.

"Не можем да си представим това. За тези от нас, които го познаваха и работеха с него, Чанс беше винаги очарователен и усмихнат, ентусиазирана природна сила, невероятно талантлив актьор и повече от всичко останало - просто много мил и приятен човек. Дори да пишем за него в минало време, няма смисъл. Много съжаляваме за семейството на Чанс и скърбим за загубата на нашия приятел и колега. Прегърнете любимите си хора тази вечер", написаха продуцентите.

