Американски бомбардировачи B-52 бяха засечени над България

Става въпрос за 60-0026 (NOBLE41) и 60-0056 (NOBLE42). И двата са с ядрен потенциал, но, разбира се, не носят ядрени бомби.

„Нашите B-52 се отправят към Източна Европа, за да участват в многостранни учения със съюзниците”, гласи публикация в Twitter на EUCOM.

The United States’ commitment to NATO is ironclad as we continue to strengthen our relationships and interoperability with yet another successful Bomber Task Force deployment. #BTF #NATO https://t.co/T0CiTkyrO0