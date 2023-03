Американският "самолет на Страшния съд" кацна в Европа (ВИДЕО)

Машината, наречена "самолета на Страшния съд", е проектиран така, че да може да поеме командването от въздуха дори в случай на ядрена война.

"Боингът" 707 се приземи вчера, след което екипажът се срещна с посланика на САЩ в Исландия Карин Патман, се казва в съобщението на Европейското командване на Щатите. Освен това се твърди, че е имало срещи с други висши дипломатически и военни сили.

E-6B Mercury е американски военен самолет на Военноморските сили на САЩ. Той обаче не е изтребител. По-скоро служи като самолет за командване и управление и въздушен команден пункт за ВМС на САЩ.

E-6B Mercury е базиран на пътническия самолет Boeing 707-320 и е вид летящ комуникационен център. Предназначен е за комуникация със стратегически ядрени подводници, способни да носят ядрени бойни глави.

Междуконтиненталните балистични ракети също трябва да могат да се управляват дистанционно от самолета. E-6B Mercury е само един от няколкото "самолета на Страшния съд", които позволяват на президента на САЩ да държи въздушния команден пункт в случай на ядрена война.

Междувременно САЩ и страните от НАТО проведоха съвместно учение в Адриатическо море, съобщи Шести флот на ВМС на Вашингтон в Twitter.

В акваторията бяха разположени атомният самолетоносач на ВМС на САЩ USS George Bush, италианският самолетоносач ITS Cavour, испанският десантен кораб Juan Carlos I, американският разрушител USS ​​Delbert D. Black, ракетният крайцер USS Leyte Gulf и италианският разрушител ITS Caio Duilio.

