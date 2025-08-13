Асфалтират затворен участък на Дунав мост при Русе: Ще има ли промени в движението (СНИМКИ)

Асфалтира се затвореният за основен ремонт участък с дължина 320 метра на Дунав мост при Русе, в посока България. Това съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ). Положен е долен и износващ асфалтов пласт, хидроизолацията по пътната плоча в цялата отсечка. Произведени са 20 стоманобетонни пътни панели или общо 621 бр. от началото на ремонтните дейности през м. г. През следващата седмица ще започне монтирането на реставрирания пешеходен парапет и стълбовете за осветление. Парапетът на съоръжението, който е с обща дължина около 2,1 км, както и стълбовете за осветление, са с художествена стойност и трябва да бъдат запазени и възстановени след приключване на строително-монтажните дейности по съоръжението.

Още: Нови пътни панели на Дунав мост при Русе, ще има промени в движението (СНИМКИ)

Кога ще свърши ремонтът на отсечката

Снимка АПИ

Очаква се основният ремонт на 320-метровия участък в посока България на Дунав мост да завърши в началото на септември. След което работата по съоръжението ще продължи в 320-метрова отсечка в платното в посока Румъния, успоредна на трасето, по което в момента се работи.

Дейностите на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Още: Спират за часове движението през "Дунав мост" при Русе

АПИ призовава шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч.

Снимка АПИ

Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост“ на интернет страницата на АПИ в интернет.

Още: Отчетоха напредък по ремонта на Дунав мост при Русе (СНИМКИ)